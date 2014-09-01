Казбек Коков ознакомился с проектом капитального ремонта РДКБ





Казбек Коков ознакомился сегодня с проектом капитального ремонта Республиканской детской клинической больницы. На эти цели из резервного фонда региону выделят почти 125 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение накануне подписал Михаил Мишустин. Ежегодно в РДКБ лечатся более 15 тысяч детей со всей республики и даже соседних регионов по 15 профильным направлениям. По онкологии врачи уже могут оказывать высокотехнологичную помощь. Чтобы внедрить подобное по остальным направлениям, требуется: капитальный ремонт с установкой новой современной системы очистки воздуха, дальнейшее оснащение современным медицинским оборудованием. Капитальный ремонт также позволит вывести на новый уровень травматологию и хирургию. Казбек Коков добавил, что не менее важна инфраструктура территории и поручил благоустроить больничный двор, установить малые архитектурные формы, сделать игровые и прогулочные зоны. На совещании также обсудили текущие вопросы здравоохранения.