Казбек Коков ознакомился с последствиями непогоды в Баксанском районе


Казбек Коков с выездом на место ознакомился с последствиями непогоды в Баксанском районе. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Из-за сильного дождя и ветра повреждены кровли социальных объектов – Дома культуры и школы в Заюково, а также частных домовладений. «В настоящий момент работают бригады по ликвидации последствий непогоды, а также специальные комиссии по оценке причинённого ущерба. После приступим к восстановлению объектов», говорится в посте.

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— Республиканы башчысы Казбек Коков промышленность бла эл мюлклени бир къауум предприятияларында болгъанды.

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