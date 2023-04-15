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Казбек Коков осмотрел здания и территорию Республиканского детского клинического многопрофильного центра

Казбек Коков осмотрел здания и территорию Республиканского детского клинического многопрофильного центра

15.04.2023 | 17:59
На его проведение из резервного фонда по поручению председателя Правительства России выделено почти 125 миллионов рублей. Сейчас основные работы уже завершаются, преображается и фасад больницы. Руководитель региона поручил приступить к благоустройству территории, учесть в проекте новую въездную группу и парковочную зону. Обновление затронет весь больничный городок. Это будет сделано, в том числе, в рамках работ по улице Шогенова. Ранее по поручению Главы КБР был подготовлен проект капремонта дороги, который предусматривает реконструкцию проезжей части, обустройство тротуаров, современное освещение и озеленение. На углу улиц Шогенова и Малой появится сквер с игровыми и спортивными площадками, прогулочными зонами. Объект включен в перечень на этот год.   https://t.me/vestikbr
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