Казбек Коков осмотрел здания и территорию Республиканского детского клинического многопрофильного центра

На его проведение из резервного фонда по поручению председателя Правительства России выделено почти 125 миллионов рублей.
Сейчас основные работы уже завершаются, преображается и фасад больницы. Руководитель региона поручил приступить к благоустройству территории, учесть в проекте новую въездную группу и парковочную зону. Обновление затронет весь больничный городок. Это будет сделано, в том числе, в рамках работ по улице Шогенова.
Ранее по поручению Главы КБР был подготовлен проект капремонта дороги, который предусматривает реконструкцию проезжей части, обустройство тротуаров, современное освещение и озеленение. На углу улиц Шогенова и Малой появится сквер с игровыми и спортивными площадками, прогулочными зонами. Объект включен в перечень на этот год.
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