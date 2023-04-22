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Казбек Коков осмотрел здание будущего регионального фонда поддержки участников СВО и их семей

Казбек Коков осмотрел здание будущего регионального фонда поддержки участников СВО и их семей

22.04.2023 | 15:37
В ближайшее время начнется его ремонт. Оно расположено в центральной части города на улице Кабардинской. Такое местоположение выбрано, исходя из логистики пассажирского и автомобильного транспорта, - чтобы удобно было добираться из любой точки.   Задачу создать Фонд и развернуть его отделения во всех регионах страны наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил в ходе своего Послания Федеральному Собранию.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Кабардино-Балкарии будет обеспечивать всестороннюю персональную адресную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям.   Региональное отделение будет работать со всеми проблемами и запросами, с которыми могут обратиться участники СВО, ветераны и семьи военнослужащих.
Это медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, социальная и психологическая реабилитация, организация долговременного ухода, санаторно-курортное лечение, обеспечение медицинскими изделиями. Кроме того, здесь помогут и с бытовыми вопросами, образованием, переобучением и трудоустройством, с организацией собственного бизнеса и оформлением различных справок через подразделение МФЦ.     Фонд будет тесно взаимодействовать со всеми государственными организациями, занимающимися социальной поддержкой. Для удобства граждан его подразделения появятся и в других муниципалитетах республики.
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