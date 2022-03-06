Казбек Коков осмотрел объекты дорожного строительства на федеральной трассе «Кавказ»

Глава КБР Казбек Коков осмотрел ремонтируемый участок федеральной автодороги р-217 «Кавказ» от селения Малка до въезда в селение Куба-Таба протяженностью 7,5 километра. О своей поездке Казбек Коков рассказал на странице в социальной сети. Глава республики отметил, что указанный дорожный объект – один из трех участков общей протяженностью 27,8 километра, на которых недавно стартовал капитальный ремонт. Заказчиком работ на территории республики выступает Упрдор «Кавказ». Ремонтируются также участок протяженностью 15,4 километра от селения Аргудан до границы с Республикой Северная Осетия – Алания и 5-километровый участок по территории Ставропольского края в районе селения Прогресс в сторону Пятигорска. «В итоге дорогу, как и на других участках трассы «Кавказ» в границах республики, доведем до 4 полос, она станет комфортнее и безопаснее. Работы только начались, их завершение намечено на ноябрь 2023 года, но планируем ввести объекты досрочно», - говорится в публикации. Руководитель республики также посетил мост в Чегеме Втором, который в настоящее время ремонтируют. Казбек Коков переговорил с дорожниками, осмотрел строительную площадку, временный мост, который был установлен по его поручению с целью не допустить скопления машин на одной из наиболее оживленных дорог республики. «Пока движение в направлении Владикавказа возможно по временному мосту, до конца года планируем завершить работы на основном», - отметил Глава республики. Кроме того, Казбек Коков сообщил, что начат ремонт еще 2 мостов: в границах Куба-Табы и через реку Лескен перед Анзореем, которые станут шире. Глава Кабардино-Балкарии выразил благодарность в адрес Упрдор «Кавказ» за оперативность, качество работ и эффективное системное взаимодействие с регионом. «Развитая сеть дорог – важный фактор развития республики. Обязательно реализуем и другие наши совместные планы в сфере дорожного строительства», - подчеркнул Казбек Коков.