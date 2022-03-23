Казбек Коков осмотрел объекты дорожного строительства на федеральной трассе «Кавказ»

Глава КБР Казбек Коков осмотрел ряд объектов дорожного строительства на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Лескенском районе. О рабочей поездке Глава республики сообщил в своем телеграм-канале. «В результате капитального ремонта участок дороги от Аргудана до границы с Республикой Северная Осетия-Алания протяженностью 15,5 километра будет расширен до 4-х полос движения. Дорога эта федеральная, обеспечивает транзитную связь с сопредельными регионами. Трасса достаточно загруженная, поэтому расширение здесь необходимо — ездить станет безопаснее и комфортнее», - говорится в сообщении. Работы на дорожном участке начаты в текущем году. В настоящее время строители ведут устройство основания дорожной одежды в тех местах, где дорога станет шире. Руководитель республики также проверил мост через реку Лескен. Здесь начат капитальный ремонт, мост будет расширен до 4-х полос движения. Дорожники приступили к работам по укреплению основания. Дорожные работы на территории Кабардино-Балкарской Республики ведутся Упрдор «Кавказ» по программе капитального ремонта федеральных автомобильных дорог с доведением до 4-х полос движения. Всего в 2022-2024 годах планируется ввести в эксплуатацию 27,8 километра дорог. «Помимо сегодняшних объектов это еще капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участках от Малки до въезда в Куба-Табу и между Залукокоаже и Прогрессом. Также до 2024 года программой работ по капитальному ремонту искусственных сооружений с доведением до 4-х полос движения предусмотрено ввести в эксплуатацию 13 мостовых сооружений. До конца этого года отремонтируем мосты в границах селений Куба-Таба и Чегем-2», - пояснил Казбек Коков.