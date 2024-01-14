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Казбек Коков обсудил вопросы развития АПК региона с министром сельского хозяйства КБР Хасаном Сижажевым

Казбек Коков обсудил вопросы развития АПК региона с министром сельского хозяйства КБР Хасаном Сижажевым

14.01.2024 | 22:03
В 2023 году на развитие АПК было выделено около 3,7 миллиарда рублей. Средства направлены на поддержку проектов в области растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на развитие сельских территорий. Большое внимание уделено мелиорации. Площадь введенных в эксплуатацию орошаемых земель составила 6,4 тысячи га, что более чем в три раза превышает значения предыдущего года. По предварительным данным ожидается достижение индекса производства продукции сельского хозяйства на уровне 110% к значению 2022 года. Оказана поддержка сельхозпроизводителям, средства доводятся в полном объеме и своевременно. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» сумма субсидий составила 95 миллионов рублей. По программе комплексного развития сельских территорий в Псыхурее завершены капремонт детского сада, реконструкция сетей водоснабжения на двух улицах, начато строительство дома культуры. В Алтуде капитально отремонтирован культурно-досуговый центр, обновлены водопроводные сети на трех улицах. В Шалушке строятся два спортивных объекта. В Аушигере построены водовод «Сатушир-Аушигер» и дом культуры. В Тырныаузе отремонтирован дворец культуры, в Тегенекли проведена реконструкция системы водоснабжения. В поселке Эльбрус начато строительство спортивного комплекса и дома культуры, завершение которого намечено на конец текущего года. Это лишь некоторые из проектов указанной программы. Сейчас аграрии уже начали подготовку к весенней посевной кампании. Казбек Коков поручил держать на постоянном контроле вопросы обеспечения хозяйств семенным материалом, удобрениями, ГСМ и техникой.   https://t.me/vestikbr
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