Казбек Коков обсудил с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора итоги работы ведомства





Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Жиросланом Паговым. Обсуждали итоги работы ведомства в 2020-м, а также задачи на этот год.

Было отмечено, что с прошлого марта в республике действует Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции. Жирослан Пагов рассказал о мерах, которые принимал и принимает штаб, анализируя эпидемиологическую обстановку в ежедневном режиме.

С начала распространения коронавируса в республике ведомство провело больше 470 тысяч тестов и выявило 22746 случаев заражения. На недавней коллегии Роспотребнадзора работников республиканской санитарно-эпидемиологической службы отметили высокими государственными наградами: девять специалистов – орденом Пирогова, еще семь – медалью Луки Крымского… Также Жирослан Пагов проинформировал Главу региона о результатах анализа инфекционной заболеваемости. В прошлом году на территории Кабардино-Балкарии не регистрировали случаи дифтерии, столбняка и других опасных недугов. Вместе с тем был отмечен рост случаев гриппа и внебольничных пневмоний. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей продолжается и в нынешнем году. За высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом Глава республики выразил коллективу управления Роспотребнадзора благодарность.