Казбек Коков обсудил с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора итоги работы ведомства в 2020 году





Сегодня в Доме правительства Казбек Коков провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в КБР Борисом Зумакуловым. Омбудсмен отметил, что в 2020 году в условиях пандемии, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, республика выполнила обязательства по поддержке социально незащищенных категорий граждан, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей.

По словам Бориса Зумакулова, поступило значительно меньше жалоб и иных обращений – всего 245, тогда как в обычные годы поступало до 900. Связаны они были с нарушением трудовых прав, несоблюдением жилищных, действиями и процессуальными решениями следственных и судебных органов, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Также он отметил, что на неоказание медицинской помощи не поступило ни одной жалобы. Это говорит о том, что все-таки врачебное сообщество сработало довольно ответственно, естественно при поддержке органов власти.

В ходе встречи также обсуждались изменения в статусе и полномочиях регионального Омбудсмена. Речь идет прежде всего о праве Уполномоченного обращаться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав граждан. Приоритетными направлениями работы на текущий год названы контроль за соблюдением прав прежде всего пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, тех, кто страдает тяжелыми орфанными заболеваниями, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Глава республики отметил важность взаимодействия института Уполномоченного по правам человека с органами государственной власти.