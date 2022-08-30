Казбек Коков обсудил с Романом Власовым перспективы развития спорта

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Заслуженным мастером спорта РФ Романом Власовым — борцом греко-римского стиля, двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы. Роман Власов приехал в республику, чтобы провести вместе с призером Олимпиады-2016 Аниуаром Гедуевым мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе. Во встрече принял участие министр спорта КБР Ислам Хасанов. В ходе встречи обсуждены перспективы развития спорта, в частности, спортивной борьбы: важно сосредоточить усилия на воспитании подрастающего поколения борцов и поддерживать в них мотивацию к высоким достижениям. Роман Власов отметил, что у региона имеется высокий потенциал для развития борцовских видов единоборств. Есть высокопрофессиональный тренерский состав и выдающиеся спортсмены — чемпионы всероссийского и международного уровней. Кабардино-Балкария входит в число лидеров общекомандного зачета по греко-римской и вольной борьбе. «Мы продолжим работу по повышению уровня заработной платы тренерам спортивных школ и укреплению спортивной инфраструктуры», —отметил Казбек Коков. В ходе встречи обсуждалась возможность строительства большого борцовского зала на 6-8 ковров, что позволит собирать в республике спортсменов со всего Северо-Кавказского федерального округа, проводить межрегиональные и всероссийские соревнования, тренировочные сборы. Также Роман Власов предложил провести в Кабардино-Балкарии общероссийский чемпионат, который станет ежегодным. Руководитель республики поддержал инициативу, проект будет проработан. В завершение Казбек Коков вручил Роману Власову медаль 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. «Будем взаимодействовать и делать все, чтобы спортивная борьба в России и у нас в республике развивалась»,— подчеркнул Глава республики.