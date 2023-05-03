Казбек Коков обсудил с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным социально-экономическую ситуацию в КБР

По итогам 2022 года имеется положительная динамика ключевых экономических показателей. Реальные доходы населения региона выросли на 5,6% в сравнении с прошлым годом, когда динамика также была положительная – 9,8%. Инвестиции в основной капитал составили 57,8 миллиарда рублей, это 4,5% роста в сравнении с предыдущим годом. С прошлого года в рамках начавшейся реализации пяти прорывных проектов создано порядка 300 рабочих мест, всего планируем более 5 тысяч рабочих мест. Показателем положительных тенденций в экономике является рост доходов консолидированного бюджета, который в 2022 году составил 64 миллиарда рублей. Собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с 2021 годом возросли на 18,3% и составили по итогам 2022 года 16,2 миллиарда рублей.
Глава КБР Казбек Коков выразил благодарность Михаилу Владимировичу за поддержку наших социально значимых инициатив. Благодаря решению Правительства завершаем модернизацию республиканской детской клинической больницы. Учреждение получило возможность внедрять новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Проинформировал и о других объектах здравоохранения, которые реализуем при поддержке Правительства. Продолжаем строительство поликлиники в Нальчике мощностью 500 посещений в смену, закончить строительно-монтажные работы планируем к концу года, ввод в эксплуатацию - в 2024 году. Ввод в строй онкологического диспансера планируем в декабре 2025 года. Работы идут по графику.
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