Глава КБР Казбек Коков обсудил с предпринимательским сообществом вопросы продовольственной безопасности на заседании Координационного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, профильные министры, представители банковской сферы, среднего и малого бизнеса, общественности. Открывая встречу, Казбек Коков сказал: «Наша встреча обусловлена ситуацией, которая разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, санкциями, которые вводятся против нас. Я сегодня не буду заострять внимание на геополитических аспектах, военно-политических вопросах, которые вызваны этой ситуацией. У нас есть руководство страны, которое приняло однозначное решение, правильное решение, у нас есть мощная армия, которая обеспечит безопасность нашей страны, безопасность наших детей. Задача всех ветвей власти, общества - обеспечить общественно-политическую стабильность в этот период, обеспечить социально-экономическое развитие. В связи с этим на федеральном уровне сформированы комиссии, оперативные штабы для адекватного реагирования на те экономические санкции, которые вводятся против нашей страны, против нашего народа. Соответственно, мы на своем уровне такие же комиссии, координационный штаб сформировали. Мы пригласили сюда представителей бизнеса, потому что движущей силой социально-экономического развития КБР является бизнес. Одним из аспектов, которые необходимо сегодня обсудить, принять определенные решения, является обеспечение продуктами питания, продуктами первой необходимости в условиях роста цен. Поэтому сегодня здесь присутствуют представители бизнеса, которые занимаются оптовыми поставками, розничной торговлей. Кроме этого, мы пригласили сюда сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, обсудить вопросы, которые сегодня возникли, сложности, которые возникли, и принять те решения, которые позволят нам адекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть. Конечно, мы подготовили и каждого министра с докладами, но я, чтобы не уходить в сторону больших докладов, констатации фактов, сам раскрою тему и после этого сразу перейдем к обсуждению. Именно вопросы, которые сегодня у бизнеса возникают, чтобы мы смогли бы на них ответить и, как я говорил, принять соответствующие решения. Первое, с чем мы столкнулись, это сегодня нестабильность финансово-кредитной системы в КБР, или, доступным языком говоря, это то, чему вы сами были свидетелями. Пошел ажиотаж с тем, что необходимо срочно забрать все вклады в наличном выражении и был ажиотаж возле банкоматов, снимали наличность. Понятно же было, что это связано с ажиотажем, стабилизация буквально была достигнута за два дня. Хотя, неимоверной работы это стоило и национальному банку, и банкам, которые представлены в Кабардино-Балкарии. Не буду раскрывать всех цифр, но это кратная выдача наличности. Миллионы, сотни миллионов рублей. Это еще раз показало: запасы есть, резервы есть, и, уверяю вас, тот поток населения, который мы видели, что идет к банкоматам, это обозначало, что средний класс есть, люди сегодня имеют средства, на которые можно покупать, приобретать что-то. Кроме этого, то что мы наблюдали, это, конечно же, скажем так, неофициальное приобретение валюты пошло. Опять же ажиотаж. Хотел бы, пользуясь этой трибуной, еще раз сказать, что обществу сегодня не нужно переводить, изымать свои средства из банка, где сегодня повысились и ставки по вкладам, и переводить их в валюту. Это не даст ничего хорошего. Завтра обратно также это все обвалится, и люди останутся у нас в проигрыше. Но сумели сделать так, что сегодня можно смотреть наглядно, что там ажиотажа нет. Конечно, сложности с кредитованием, ставки повысились, вот здесь сегодня как раз мы будем обсуждать,что делать с этим, то, что касается малого и среднего бизнеса и кредитование данной категории. И следующая ситуация, которую мы сегодня имеем, это в торговле. Могу сказать, мониторинг проводим ежедневно. Тоже довожу до вас, до общества, что не просто констатацию Минпром или Минсельхоз ведут. Видим, конечно же, рост. Приглашал основных поставщиков сахара, крупы, муки на рынки, в сетевые магазины. Никогда не было, чтобы в феврале, в марте месяце мы потребляли столько сахара, сегодня оптовики продают в 6 раз больше сахара, понятно, что это кто-то приобретает, несет складывать. Хотел бы предупредить наше общество, необходимости в этом нет. Всю логистическую цепочку изучили, обратились к производителям, узнали у них ситуацию. Сахар в стране есть, сахар на заводах есть, но везде неимоверный ажиотаж, и заводы не успевают просто отгружать. Конечно же, связано и с ростом цены. На валюту, на сырье. Но это временная ситуация. В большей степени на инфляции, на росте цен сейчас сказывается тот ажиотаж, который возник. Если сегодня буквально несколько дней, 10 дней где-то, люди с понимаем отнеслись и ажиотажно не скупали эти товары, то уверяю вас, все стабилизировалось бы, и цены спустились вниз. Это как посыл обществу. Не надо сегодня закупать впрок - в 4 раза выросла продажа! Понятно, что это ажиотаж, который необоснован. Хотел бы попросить торговые сети, магазины, представителей компаний, которые оптовой торговлей занимаются, сегодня не говорим уже «снизьте цену» - понятно, чем обусловлено, но постарайтесь минимальную наценку производить. Второе - не стараться сдерживать сегодня товар у себя и не выдавать на прилавок. Я не могу сказать, что это вы или кто то другой, я в целом посыл даю. И здесь бы могли снизить риски, связанные с ажиотажем. Так же на предметы первой необходимости, предметы гигиены. Мы готовы выстраивать всю эту цепочку, обращаться, выходить на крупные компании поставщиков сахара, со всеми контакты есть. Мы готовы с вами взаимодействовать. Я предлагаю в рамках координационного штаба отраслевые рабочие группы сделать с горячими линиями. Куда может обратиться предприниматель оперативно». Далее состоялась обсуждение складывающейся ситуации и мер по обеспечению продовольственной безопасности в республике в условиях санкций. Предприниматели выступили с инициативами по снижению рисков, выразили готовность к взаимодействию в интересах населения республики. Были высказаны и предложения, направленные на развитие импортозамещения на базе имеющихся производственных площадок. Глава республики поручил правительству внимательно рассмотреть поступившие предложения, организовать более эффективное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с профильными министерствами. В ближайшее время будут образованы оперативные отраслевые рабочие группы, задача которых — постоянно анализировать текущую ситуацию, мониторить потребительский рынок на предмет обеспеченности продовольствием, быть в тесном взаимодействии с предпринимателями и принимать все возможные меры по возникающим рискам. В завершение Казбек Коков резюмировал: «Мы готовы к взаимодействию, оказанию поддержки, начиная от каких-то нормативных вещей, заканчивая финансовыми средствами». Глава республики выразил уверенность, что предстоящая совместная работа даст результат и смягчит последствия экономических санкций. Глава республики поручил правительству внимательно рассмотреть поступившие предложения, организовать более эффективное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с профильными министерствами. В ближайшее время будут образованы оперативные отраслевые рабочие группы, задача которых — постоянно анализировать текущую ситуацию, мониторить потребительский рынок на предмет обеспеченности продовольствием, быть в тесном взаимодействии с предпринимателями и принимать все возможные меры по возникающим рискам. В завершение Казбек Коков резюмировал: «Мы готовы к взаимодействию, оказанию поддержки, начиная от каких-то нормативных вещей, заканчивая финансовыми средствами». Глава республики выразил уверенность, что предстоящая совместная работа даст результат и смягчит последствия экономических санкций.