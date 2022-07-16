Казбек Коков обсудил с отцом Валентином ход строительства православных храмов

В ходе поездки в городской округ Прохладный Глава КБР Казбек Коков встретился с благочинным православных церквей Кабардино-Балкарии протоиереем Валентином Бобылевым, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава республики отметил, что православная община республики сегодня вносит большой вклад в укрепление межконфессионального согласия в регионе, сохранение в обществе традиционных духовных ценностей, нравственное воспитание подрастающего поколения, активно работает в образовательно-просветительской сфере. Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в данном направлении. В ходе беседы была затронута тема завершения строительства православного храма в Баксане. Строители закончили кладку стен, следующий этап - кровельные работы. Валентин Бобылев также инициировал благоустройство общественного пространства в селе Пролетарском рядом с мемориалом воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом с мемориалом находится православный храм Казанской иконы Божьей матери, который был заложен в День России в 2014 году. Сегодня его строительство практически завершено. Открытие храма планируется приурочить к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. Мемориал построен в селе Пролетарском в начале 70-х годов. В текущем году его отреставрировали в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Территория между мемориалом и храмом свяжет оба объекта в единый архитектурный ансамбль.