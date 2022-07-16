home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков обсудил с отцом Валентином ход строительства православных храмов

Казбек Коков обсудил с отцом Валентином ход строительства православных храмов

16.07.2022 | 20:26
Казбек Коков обсудил с отцом Валентином ход строительства православных храмов В ходе поездки в городской округ Прохладный Глава КБР Казбек Коков встретился с благочинным православных церквей Кабардино-Балкарии протоиереем Валентином Бобылевым, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава республики отметил, что православная община республики сегодня вносит большой вклад в укрепление межконфессионального согласия в регионе, сохранение в обществе традиционных духовных ценностей, нравственное воспитание подрастающего поколения, активно работает в образовательно-просветительской сфере. Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в данном направлении. В ходе беседы была затронута тема завершения строительства православного храма в Баксане. Строители закончили кладку стен, следующий этап - кровельные работы. Валентин Бобылев также инициировал благоустройство общественного пространства в селе Пролетарском рядом с мемориалом воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом с мемориалом находится православный храм Казанской иконы Божьей матери, который был заложен в День России в 2014 году. Сегодня его строительство практически завершено. Открытие храма планируется приурочить к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. Мемориал построен в селе Пролетарском в начале 70-х годов. В текущем году его отреставрировали в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Территория между мемориалом и храмом свяжет оба объекта в единый архитектурный ансамбль.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных