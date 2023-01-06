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Казбек Коков провел рабочую встречу с министром цифрового развития КБР Исламом Ашхотовым

Казбек Коков провел рабочую встречу с министром цифрового развития КБР Исламом Ашхотовым

06.01.2023 | 16:57
Глава КБР Казбек Коков обсудил с министром цифрового развития КБР Исламом Ашхотовым  итоги 2022 года и перспективы ИТ-отрасли в республике на предстоящий период. В ходе встречи руководитель республики отметил, что сегодня без использования ИТ-технологий рассчитывать на серьезное экономическое развитие не приходится. Преимущества данной сферы заключается в высоком потенциале добавленной стоимости, низкой зависимости от природных ресурсов, высоких возможностях создания дополнительных рабочих мест, а также повышения качества жизни людей. В Кабардино-Балкарии реализовано несколько значимых проектов. Подключены к сети «Интернет» 180 социальных учреждений, многие туристические объекты, завершается работа по оцифровке военных комиссариатов. Дополнительное образование по ИT-направлениям получили более 2 тысяч жителей региона. За последние 6 месяцев 2022 года республика поднялась в федеральном рейтинге цифровой трансформации субъектов Российской Федерации на 18 позиций. ИТ-компаниям оказывается поддержка - приняты специальные нормативные акты. Согласно документам, в 2023 году в 2 раза снижена ставка арендной платы на государственное имущество для объектов связи, а за счет республиканского бюджета на разработку отечественного ПО будут выделены 3 гранта. Казбек Коков поручил активизировать работу по дальнейшей цифровизации всех отраслей экономики республики, направления были определены в конце 2022 года. Руководитель республики особое внимание уделил кадровой составляющей - необходимо обучать своих ИТ-специалистов, способных модернизировать  экономику региона. В Кабардино-Балкарии уже создана система ИТ-образования ребенка от 5 лет до окончания вуза: школа «Я-программист», Яндекс-лицей, «Я-математик», детский технопарк «Кванториум». Самым крупным и значимым проектом является строительство парка креативных индустрий в Нальчике, который станет фундаментом создаваемой системы образования и даст мощный импульс развитию IT-отрасли.
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