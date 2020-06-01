Казбек Коков обсудил с Михаилом Бабичем актуальные вопросы развития КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в режиме видеоконференции обсудил с первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем вопросы социально-экономического развития республики.

Рассмотрены актуальные задачи совместной работы на ближайший период. Особое внимание уделено реализации в регионе инвестиционных проектов, предусмотренных в госпрограмме СКФО, а также в рамках сотрудничества с Корпорацией развития Северного Кавказа.

Казбек Коков отметил, что вопросы инвестиций, реализации проектов по приоритетным направлениям экономики являются для республики стратегически важными. Власти КБР приложат все усилия для их эффективного продвижения.

Вместе с тем, в регионе имеется отдельный блок проблемных тем, требующих поддержку на федеральном уровне. Это, в первую очередь, водоснабжение в КБР. Во многих населенных пунктах вопрос стоит очень остро, а в летний период острота кратно возрастает, создает социальную напряженность. Система водоснабжения сильно изношена и уже не соответствует современным условиям. Требуется значительная реконструкция, а во многих случаях – новое строительство. По 64 объектам имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным остается строительство Зольского группового водопровода (2-й очереди). Это фактически комплексное решение проблемы для целого района — 15 сельских поселений и районного центра.

Вторым важнейшим вопросом социальной направленности является завершение строительства онкологического диспансера в Нальчике, начатого в 2007 году в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы». Были возведены здания приемного отделения и трех блоков, частично выполнен монтаж вентиляционной и отопительной систем. В 2013 году строительство объекта приостановлено в связи с истечением срока действия ФЦП.

В числе других актуальных для республики задач также обсуждены: обеспечение жильем детей-сирот, строительство и реконструкция капитальных берегоукрепительных сооружений.

Михаил Бабич отметил, что по всем обозначенным вопросам Минэкономразвития РФ окажет возможную поддержку, в том числе в

продвижении проектов в иных органах федеральной исполнительной власти, сообщила пресс-служба Главы и правительства КБР.