Казбек Коков обсудил с Хазратали Бердовым итоги деятельности Общественной палаты КБР в 2021 году

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Общественной палаты КБР Хазратали Бердовым, который представил руководителю республики ежегодный доклад об итогах деятельности.

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции деятельность Общественной палаты КБР в 2021 году осуществлялась в штатном режиме. На высоком уровне были организованы наблюдения за ходом общероссийских выборов в Государственную Думу Российской Федерации и представительных органов муниципального уровня.

Общественная палата КБР стала эффективной площадкой для обсуждения актуальных для республики тем. Общественностью Кабардино-Балкарии на пленарных заседаниях, «круглых столах», в ходе видеоконференций обсуждались актуальные для жителей республики вопросы, в том числе по реализации национальных проектов в различных отраслях экономики, решению проблемных вопросов с приглашением руководителей государственных органов исполнительной власти. Поднимались вопросы защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945гг, сохранения общенационального единства и культурного наследия народа Кабардино-Балкарии. Большое внимание уделялось молодежной политике, дошкольному и школьному образованию, теме развития инфраструктуры среднего профессионального образования в контексте потребностей экономики республики. Особое внимание уделено качеству оказания медицинской помощи, отмечены успехи здравоохранения республики в организации противодействия распространения коронавирусной инфекции, оказании помощи людям с сердечно-сосудистыми патологиями, модернизации учреждений сельского здравоохранения.

Профильные комиссии Общественной палаты включили в поле своего внимания более 60 важных аспектов социально-экономического развития республики, по результатам обсуждений которых в органы исполнительной власти направлены соответствующие рекомендации. Проведен общественный мониторинг по социальным направлениям, в сфере ЖКХ, благоустройства и др. Рассмотрено 76 проектов нормативных правовых актов, общественная экспертиза представлена по 22 проектам федеральных законов. Одним из важных направлений работы остается рассмотрение обращений граждан как личного, так и общественного характера. В 2021 году на имя руководителя Общественной палаты КБР поступило 15 обращений, по которым даны разъяснения или оказано содействие в решении совместно с профильными ведомствами.

Казбек Коков выразил благодарность всему составу Общественной палаты КБР за проделанную социально значимую работу. Глава республики подчеркнул важную роль Общественной палаты КБР в вопросах воспитания патриотизма и вовлечения в общественную работу молодежи, а также осуществления общественного контроля реализации национальных проектов.

Среди основных задач на предстоящий период были названы, в том числе, усиление взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными советами при муниципальных администрациях и органах исполнительной власти, а также активизация общественного контроля.