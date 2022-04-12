Казбек Коков обсудил с Хасаном Тимижевым вопросы дальнейшего развития курорта «Эльбрус»

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с генеральным директором Кавказ.РФ Хасаном Тимижевым, в ходе которой обсуждены текущие вопросы модернизации курорта «Эльбрус», реализация других инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарии. Создание туристической инфраструктуры, несмотря на санкции, остается одной из приоритетных задач. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству Поляны Азау и удобной парковки для гостей, - сообщил Хасан Тимижев. Также была затронута тема обеспечения безопасности курортов республики. Хасан Тимижев проинформировал Главу Кабардино-Балкарии об итогах рабочей встречи с руководителем МЧС Александром Чуприяном, состоявшейся недавно в Москве. Речь шла об обеспечении безопасности туристов и альпинистов, механизмах контроля туристического потока, а также восстановлении горных приютов. Особое внимание в беседе было уделено вопросам привлечения инвесторов в области развития туризма. «Проекты, направленные на повышение привлекательности и востребованности курортов нашей республики, - обязательно поддержим», - подчеркнул Казбек Коков.