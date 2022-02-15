Казбек Коков обсудил с Александром Лукашуком план дорожных работ на территории КБР на 2022-2024 годы

Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с начальником Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком. В обсуждении планов развития федеральной сети автомобильных дорог на территории Кабардино-Балкарии приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, заместитель начальника Упрдор «Кавказ» Анзор Зубкаев, и главный инженер управления Виталий Гулаков. Казбек Коков, открывая встречу, отметил, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» стала значимым фактором развития региона. Глава напомнил, что за последние три года в республике было отремонтировано порядка 500 километров автодорог регионального значения, в эксплуатацию введено 135 километров наружного освещения. «Развитие дорог — одна из задач, поставленных Президентом России в вопросе повышения качества жизни граждан, их безопасности. За 2021 год снизилось число ДТП со смертельным исходом, во многом - благодаря расширению до 4 полос федеральной трассы «Кавказ», которая проходит через всю республику», - подчеркнул Глава республики. Казбек Коков особо акцентировал на важности развития сети федеральных дорог в рекреационных зонах республики как одного из главных условий развития туристической сферы экономики. Здесь среди наиболее крупных проектов — берегоукрепительные работы по защите дороги А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус, ведущей к курорту «Эльбрус», от размывов. Подпорные стены дорожники построили рядом с Тырныаузом, Былымом, Бедыком, Верхним Баксаном, Эльбрусом, Нейтрино, а также пансионатом «Иткол», Поляной Нарзанов и садовым товариществом «Горняк». В ходе встречи говорилось о продолжении работы в части содержания и ремонта автодорог общего пользования Кисловодск - Долина Нарзанов - Су -Эльбрус и Малка - Ингушли. Достигнута договоренность о передаче этих дорог в федеральную собственность с целью приведения их в нормативное состояние. Данные участки дороги станут одними из самых современных и безопасных на Северном Кавказе. По информации Александра Лукашука Упрдор «Кавказ» в период с 2019 по 2021 годы после капитального ремонта введено в эксплуатацию 35,4 км федеральных дорог общей стоимостью 3,7 миллиарда рублей, после ремонта введено в эксплуатацию 57,2 километра общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей, устроено защитных слоев на 95 километрах дорог – общей стоимостью 609,8 миллиона рублей, произведен капитальный ремонт искусственных сооружений и введено 197 погонных метров общей стоимостью 407,7 миллионов рублей, капитальным ремонтом введено в эксплуатацию 5705, 5 погонного метра защитных дорожных сооружений общей стоимостью 4,3 миллиарда рублей, произведен капитальный ремонт водопропускных труб протяженностью 42 погонных метра общей стоимостью 11 миллионов рублей. После ремонта искусственных сооружений введено в эксплуатацию 162,5 погонного метра общей стоимостью 77,9 миллиона рублей, устроено стационарное электрическое освещение на автомобильной дороге А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус на участках км 8+701 - км 12+802 (с. Алтуд), км 42+195 - км 49+014 (п. Исламей) (участок км 0+000 - км 49+720), км 45+272 - км 48+012 – общей стоимостью 57,4 миллиона рублей. По программе обустройства (светофорные объекты, ограждения, локальное освещение) выполнены работы на сумму 19,6 миллиона рублей, устроено осевое тросовое ограждение протяженностью 37 км общей стоимостью 157,1 миллиона рублей, оказаны услуги по содержанию участков федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе: электроэнергия, охрана искусственных сооружений) общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей. В 2022-2024 годах в рамках реализации программ по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог с доведением до 4-х полос движения планируется вести в эксплуатацию 27,8 километра общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей. В программу входят капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке км 405+491-км 413+000 протяженностью 7,5 километра стоимостью 997,5 миллиона рублей (от с. Малка до въезда в с. Куба-Таба), на участке км 482+000 - км 497+547 протяженностью 15,4 км стоимостью 2,2 миллиарда рублей (от с. Аргудан до границы с РСО-Аланией), на участке км 400+630 - км 405+491 протяженностью 4,8 километров в границах Ставропольского края (в районе Прогресса – между г.п. Залукокоаже и Прогрессом) на сумму 648,4 миллиона рублей. Кроме того, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу км 41+354 – км 50+000». Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, замена дорожной одежды и элементов обустройства. Общая стоимость – 457,4 миллиона рублей, протяженность 8,3 километра. При выделении Росавтодором денежных средств в 2022-2023гг. планируется реализация объекта. Также в настоящее время разрабатывается проект на «Капитальный ремонт тоннеля №1 на км 45+201 автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу» и разработан проект на «Капитальный ремонт тоннеля №2 на км 45+627 автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу» в соответствии с нормативными требованиями, которые планируются к реализации Росавтодором. Программой работ по капитальному ремонту искусственных сооружений с доведением до 4-х полос движения на участке автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» до 2024 года запланировано ввести в эксплуатацию 13 мостовых сооружений. До конца года планируется отремонтировать 5 мостов: в Куба-Табе, через реки Чегем и Лескен, через Баксан рядом с поселком Эльбрус, через реку Хеу рядом с Аушигером. В завершение рабочей встречи Глава республики назвал опыт сотрудничества республики с Упрдор «Кавказ» примером успешного взаимодействия федеральных и региональных исполнительных органов власти, направленным на повышение качества жизни граждан, и выразил благодарность за проделанную в регионе работу.