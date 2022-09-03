Казбек Коков обратился к жителям КБР в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! В день солидарности в борьбе с терроризмом мы с болью вспоминаем всех, чьи жизни были оборваны в результате чудовищных преступлений, совершенных религиозными экстремистами в разных регионах России. Страшным испытанием и огромной трагедией стал теракт, совершенный ими 18 лет назад в г. Беслане, в ходе которого погибли сотни невинных людей. Среди них в основном были дети. Жестокость и коварство террористов испытала на себе и наша республика. Жертвами их варварских преступлений стали десятки жителей Кабардино-Балкарии. Только в один день в результате террористической атаки на г. Нальчик 13 октября 2005 года погибли 14 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов. Память о всех жертвах терроризма навсегда сохранится в наших сердцах. Наш долг – поставить прочный заслон проникновению экстремистской и террористической идеологии в нашу жизнь. При этом важно помнить, что противостоять террористической угрозе можно лишь сообща, объединив усилия органов власти, правоохранительных и силовых структур, институтов гражданского общества и населения. Уверен, вместе, сплотившись, мы сумеем победить терроризм, достойно ответить на любые угрозы и вызовы.