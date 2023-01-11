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Казбек Коков поздравил жителей КБР с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков

Казбек Коков поздравил жителей КБР с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков

11.01.2023 | 12:58
Сегодня в Кабардино-Балкарии отмечают 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. С этой датой жителей региона поздравил Глава КБР Казбек Коков. Руководитель Кабардино-Балкарии отметил, что вся страна поднялась на смертельный бой с врагом. На фронтах Великой Отечественной сражались больше 60 тысяч сынов и дочерей нашей республики. Свыше 40 тысяч из них не вернулись домой… 11-го января 43 года территория региона была полностью очищена от захватчиков. В этот день мы воздаем должное мужеству и героизму защитников и освободителей Кабардино-Балкарии. Их великий подвиг навсегда сохранится в памяти благодарных потомков, подчеркнул Казбек Коков. Великая Отечественная стала серьезнейшим испытанием, но она не сломила дух нашего народа, его веру в торжество правды и справедливости. Эта вера живет в нас и сегодня, добавил Глава республики.   https://t.me/vestikbr
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