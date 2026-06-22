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Казбек Коков обратился к жителям КБР в 85‑ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Казбек Коков обратился к жителям КБР в 85‑ю годовщину начала Великой Отечественной войны

22.06.2026 | 10:00
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Дорогие земляки! Сегодня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Эта трагическая дата в истории нашей страны стала точкой отсчета священной битвы нашего народа с фашистским агрессором. Впереди были еще долгие четыре года войны. Но уже в этот, самый первый день советский народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него насмерть. И этот выбор предопределил исход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны. В этот день мы с безмерной благодарностью вспоминаем всех, кто самоотверженно бился с врагом на фронте, глубоко скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений. Война унесла жизни десятков миллионов советских людей. Свыше 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии ушли на фронт, около 40 тысяч из них – сложили головы в боях за свободу и независимость Родины. Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась Победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, решительно бороться против любых попыток исказить правду об этой войне, унизить и оскорбить память павших. Наши отцы, деды и прадеды спасли Советский Союз от «коричневой чумы». Сегодня их потомки мужественно сражаются с нацизмом в зоне специальной военной операции, защищая безопасность и суверенитет России. Уверен, как и в 45-м, мы обязательно одержим победу. Низкий поклон и вечная слава поколению Победителей! Вечная память павшим в боях за Родину.
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