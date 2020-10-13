Казбек Коков обратился к жителям республики

Сегодня, в связи с Днём памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, Казбек Коков обратился к жителям республики.

13-го октября исполняется 15 лет одному из трагических событий в истории Кабардино-Балкарии – вооружённому нападению бандитских формирований на Нальчик. Эта бесчеловечная террористическая акция привела к безвинным жертвам среди мирного населения, десяткам боевых потерь в рядах сотрудников правоохранительных органов. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения стойкости и мужеству тех, кто с оружием в руках защитил нашу республику от боевиков, склоняем головы перед памятью каждого, кто ценой собственной жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии. Пусть их отвага и героизм служат для нынешнего и грядущих поколений примером доблестного служения долгу, народу и Отечеству. Сегодня, в условиях активизации сил международного терроризма, важно осознавать необходимость решительного противостояния этому коварному врагу. Уверен, вместе мы сумеем поставить надёжный заслон террористической угрозе, проникновению и распространению в нашем обществе любых проявлений радикализма и экстремизма, создать условия для мирной созидательной жизни нашего народа, обеспечить достойное будущее родной Кабардино-Балкарии, говорится в обращении Главы республики.