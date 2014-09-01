Казбек Коков обратился к землякам в связи с Днём памяти адыгов – жертв Кавказской войны





Сегодня – трагическая дата в календаре кавказских народов. 21 мая – день памяти адыгов – жертв Кавказской войны. В связи с этим Казбек Коков обратился к жителям республики. 157 лет назад завершилась Кавказская война. По воле истории эта дата является символом одного из самых драматичных периодов в летописи адыгского этноса. Страшная трагедия, ставшая результатом геополитического противостояния сильнейших государств того времени, привела к огромным потерям. В этот майский день мы склоняем головы перед памятью жертв жестокой войны, разделяем боль утрат, горечь тягот и лишений адыгов, вынужденно оказавшихся на чужбине. Сегодня, обращаясь к трагическим страницам прошлого, мы с чувством признательности осознаём всю мудрость наших предков, которые в сложный момент, памятуя о богатой многовековой истории единства с Россией, сохранили верность этому судьбоносному выбору, самобытную культуру адыгского народа, родной язык и богатые традиции, подарили последующим его поколениям возможность жить, созидать и развиваться на своей исторической родине в сплоченной, крепкой семье народов нашей страны. Убежден, эти вековые традиции единства и согласия, как и прежде, будут прочной основой силы и могущества нашего Отечества, гарантией поступательного развития и процветания родной Кабардино-Балкарии. Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, говорится в обращении главы КБР.