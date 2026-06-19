Казбек Коков назвал приоритетом года безопасное и организованное проведение выборов в КБР

Глава КБР Казбек Коков: Одна из важнейших задач текущего года – организованное проведение выборной кампании, предоставление гражданам максимально удобных условий для волеизъявления и выбора своих представителей, как Государственную Думу РФ, так и в органы местного самоуправления, обеспечение полной готовности всех избирательных участков, в соответствии с нормативными требованиями.
На первом месте, безусловно, это обеспечение безопасности, вопросы комплексной защиты населения, объектов инфраструктуры, сохранение правопорядка и стабильности.
https://t.me/vestikbr