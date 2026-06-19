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Казбек Коков назвал единство народа жизненно необходимым для России и КБР

Казбек Коков назвал единство народа жизненно необходимым для России и КБР

19.06.2026 | 13:35
Глава КБР Казбек Коков: В основе нынешних и будущих достижений Кабардино-Балкарии является высокий уровень консолидации общества, социально политическая стабильность, конечно же, мир и согласие в республике. Вот единство народов России. Год единства народов России для представителей всех поколений, всех национальностей, в особенности молодежи, должен стать еще более явным и бесспорным. Единство нашего народа – это не просто наша сила, оно для нас жизненно необходимо. Нам необходимо всемерно беречь самое бесценное достояние, как для нашей Республики, так и для нашего Отечества – это единство нашего народа, межнациональное и межконфессиональное согласие. И здесь я обращаюсь к каждому жителю Кабардино-Балкарии, к каждому общественному деятелю, к каждому представителю власти… Никогда мало не будет говорить об этом, а самое главное – делать все, чтобы Кабардино-Балкария была единой, чтобы жила в согласии, в мире и единстве. Тогда любые вызовы, которые стоят и перед республикой, и перед нашим великим Отечеством, нам под силу.   https://t.me/vestikbr
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