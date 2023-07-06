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Казбек Коков назначил Муаеда Дадова советником Главы КБР по вопросам работы фонда

Казбек Коков назначил Муаеда Дадова советником Главы КБР по вопросам работы фонда

06.07.2023 | 21:41
После заседания комиссии Казбек Коков встретился с руководителем филиала Госфонда «Защитники Отечества» Муаедом Дадовым. Детально обсудили текущие вопросы. Речь, в частности, шла о межведомственном взаимодействии при оказании поддержки участникам СВО и их семьям. Казбек Коков принял решение назначить Муаеда Дадова советником Главы республики по вопросам работы фонда. Сделано это, чтобы расширить полномочия руководителя филиала. Советник станет работать на общественных началах.   https://t.me/vestikbr
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