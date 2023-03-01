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Казбек Коков навестил военнослужащих из КБР в зоне СВО

Казбек Коков навестил военнослужащих из КБР в зоне СВО

01.03.2023 | 16:46
В начале поездки Главы республики Казбека Кокова в зону спецоперации, где несут службу жители Кабардино-Балкарии, - встреча с командованием воинского подразделения. Офицеры отметили высокий моральный дух наших ребят и их исключительную боеспособность. После Глава республики передал около 13 тонн гуманитарного груза для наших бойцов. Помимо предметов первой необходимости, купили технические устройства – квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, рации… Дополнительно отправили газовые баллоны, спальные мешки, дождевики и теплые вещи. Командиры отметили: особое внимание к близким солдат и офицеров очень ценно. Казбек Коков заверил: «Связь с родными военнослужащих поддерживаем постоянно». Вернувшись в Кабардино-Балкарию, руководитель республики обратился к тем, кто ждет бойцов дома. В ходе поездки Глава республики обсудил с командирами, какая помощь требуется в первую очередь. Казбек Коков подчеркнул: как и прежде, республика продолжит поддерживать наших бойцов и обеспечит их всем необходимым.   https://t.me/vestikbr
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