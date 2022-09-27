Казбек Коков навестил военнослужащих из Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков в Ингушетии навестил военнослужащих, призванных из Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба руководителя региона. Сейчас они находятся в одной из военных частей, расположенных на территории республики Ингушетия для прохождения военной службы.

Руководитель республики обратился к военнослужащим из Кабардино-Балкарии со словами поддержки:

«Сегодня, находясь здесь перед вами, меня берет гордость за своих братьев, которые выполняют свой мужской долг и встали на защиту Отечества. Мы гордимся вами! Вы настоящие мужчины, которые знают что такое мать, отец, Родина, честь, страна. Я горжусь своей принадлежностью к народам, проживающим в Кабардино-Балкарии, которые с гордостью и честью встали на защиту своей Родины. Чтобы вы вернулись на родную землю с Победой, в здравии и без потерь. Чтобы вы справились со всеми поставленными задачами. Я горжусь вами!», — сказал Казбек Коков.

Глава Кабардино-Балкарии пообщался с военнослужащими, ответив на все волнующие их вопросы, где были затронуты и вопросы обеспечения амуницией. Руководитель региона рассказал также о федеральных и региональных мерах поддержки, о социальных гарантиях, предназначенных для семей мобилизованных военнослужащих.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ на все российские субъекты возложены задания по формированию частей и подразделений Вооружённых сил РФ. Отмечается, что будут призваны 300 тысяч человек - более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Военный комиссариат КБР в соответствии с планом мобилизационного развёртывания приступил к проведению частичной мобилизации на территории республики с 21 сентября.