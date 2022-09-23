Казбек Коков: “Кабардино-Балкария поддержит выбор Донбасса”
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил солидарность с решением жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о присоединении данных территорий к России.
Голосование началось сегодня утром и продлится до 27 сентября. Волеизъявление жителей регионов происходит в соответствии с международными нормами и уставом ООН, подчеркнул Казбек Коков. И если люди решат стать частью нашей страны, то российский народ поддержит этот выбор.
Одновременно с референдумом начался процесс частичной мобилизации в ряды Российской армии, чтобы защитить освобожденные территории, помочь нашим братьям наладить мирную жизнь. Частичная мобилизация военнообязанных идет и в Кабардино-Балкарии.
С первых дней специальной военной операции по защите безопасности России, мирных жителей Донбасса наши бойцы показали пример мужества, воинской доблести и профессионализма, сказал Казбек Коков.
Жители КБР не остаются в стороне и от гуманитарной помощи: регион продолжает формировать и направлять грузы для жителей и военных подразделений. Оказываем поддержку Скадовскому району Херсонской области в организации работы по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры, его интеграции в системы государственных услуг и социальной защиты населения.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул: “Мы становимся свидетелями и участниками исторического события, к которому сейчас приковано внимание всего мира: граждане Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей хотят вернуться домой – в многонациональную великую Россию. Это событие сегодня является одним из главных признаков тех глобальных, фундаментальных изменений, которые происходят в политическом и экономическом мироустройстве. И Россия в этих очень непростых процессах - побеждает!”.
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