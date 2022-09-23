home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков: "Кабардино-Балкария поддержит выбор Донбасса"

Казбек Коков: "Кабардино-Балкария поддержит выбор Донбасса"

23.09.2022 | 12:37
Казбек Коков: “Кабардино-Балкария поддержит выбор Донбасса” Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил солидарность с решением жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о присоединении данных территорий к России. Голосование началось сегодня утром и продлится до 27 сентября. Волеизъявление жителей регионов происходит в соответствии с международными нормами и уставом ООН, подчеркнул Казбек Коков. И если люди решат стать частью нашей страны, то российский народ поддержит этот выбор. Одновременно с референдумом начался процесс частичной мобилизации в ряды Российской армии, чтобы защитить освобожденные территории, помочь нашим братьям наладить мирную жизнь. Частичная мобилизация военнообязанных идет и в Кабардино-Балкарии. С первых дней специальной военной операции по защите безопасности России, мирных жителей Донбасса наши бойцы показали пример мужества, воинской доблести и профессионализма, сказал Казбек Коков. Жители КБР не остаются в стороне и от гуманитарной помощи: регион продолжает формировать и направлять грузы для жителей и военных подразделений. Оказываем поддержку Скадовскому району Херсонской области в организации работы по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры, его интеграции в системы государственных услуг и социальной защиты населения. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул: “Мы становимся свидетелями и участниками исторического события, к которому сейчас приковано внимание всего мира: граждане Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей хотят вернуться домой – в многонациональную великую Россию. Это событие сегодня является одним из главных признаков тех глобальных, фундаментальных изменений, которые происходят в политическом и экономическом мироустройстве. И Россия в этих очень непростых процессах - побеждает!”.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных