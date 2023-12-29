Казбек Коков и Василий Павлов вручили ключи от новых квартир сотрудникам МВД по КБР

Два блока по девять этажей построили на ул.Московской. Именно здесь свое жилье сегодня обрели около 30 очередников – сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.
Жилой дом удалось построить благодаря федеральной адресной инвестиционной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» МВД России, отметил министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов. Программа предусматривает и материальную помощь сотрудникам – им выделяют средства на улучшение жилищных условий.
Под торжественную музыку новоселы получили документы и ключи от квартир.
Традиционная церемония с красной лентой, и жильцы заходят в свои квартиры. Помещения оборудованы всем необходимым и уже готовы для проживания.
Гости осмотрели квартиры, пообщались с обладателями и поздравили их с новосельем.
