Казбек Коков и Сергей Захаров вручили ордена Мужества родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым вручил государственные награды родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии, погибших в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 марта 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденом Мужества награждены посмертно шестеро бойцов: младший сержант полиции Бачиев Алим Курманбиевич из с. Кенделен, старший сержант полиции Гехов Альберт Русланович из г. Нальчик, старший лейтенант полиции Калажоков Ренат Русланович из с. Баксаненок, подполковник полиции Кештов Аслан Сафарбиевич из с. Кенже, майор полиции Кудаев Ратмир Хабалович из с. Верхний Акбаш, прапорщик Этезов Ануар Хамитович из с. Яникой. Казбек Коков обратился к родным и близким погибших воинов со словами: «Наши братья с честью, с мужеством защищали интересы Российского государства, будущее наших детей. И это не высокие слова. Если бы не их героизм, эти события происходили бы на территории Российской Федерации. Великая память им и честь. Мы склоняем головы перед вами за то, что вы воспитали достойных сыновей. Уверен, в истории Кабардино-Балкарии и Российского государства имена наших земляков останутся навечно. Низкий вам поклон». Сергей Захаров рассказал о подвигах погибших бойцов и отметил, что они мужественно приняли первое боестолкновение, «не считаясь с угрозой для себя, вели бой». «Не пощадили жизни ради спасения своих боевых товарищей и ради спасения всей нашей Родины. Огромную благодарность и чувство искреннего соболезнования приношу родителям, женам, сыновьям за то, что сделали отцы. Мы все будем помнить, будут помнить наши дети и правнуки», - подчеркнул он.