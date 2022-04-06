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Казбек Коков и Сергей Степашин навестили детей из ДНР, которые отдыхают в санатории «Радуга»

Казбек Коков и Сергей Степашин навестили детей из ДНР, которые отдыхают в санатории «Радуга»

06.04.2022 | 16:03
Отдых в социально-реабилитационном центре «Радуга» идет юным гостям из Макеевки на пользу. Руководитель республики Казбек Коков и председатель Попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин навестили детей из Донецкой народной республики, чтобы лично убедиться, что им здесь   комфортно. Уже в эти дни дети из ДНР, которые профессионально занимаются спортом, смогут возобновить в Нальчике свои тренировки.  В целом же за три недели ребят ожидает увлекательная программа – это и поездка в горы, и посещение достопримечательностей. Инициатива – отправить детей на отдых в Кабардино-Балкарию – исходила от руководства Донецкой народной республики. Ребята радуются подаркам и охотно делятся впечатлениями о пребывании в Кабардино-Балкарии, куда они приехали четвертого апреля. А в завершение встречи с почетными гостями – фотография на память…  
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