Казбек Коков и Сергей Бачурин приняли участие в совещании ГУ МВД России по СКФО





Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков совместно с начальником Главного управления МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным и министром внутренних дел по КБР Василием Павловым принял участие в совещании ГУ МВД России по СКФО. Провели его на базе ОМВД России по Черекскому району. Перед началом участники возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Затем полицейские продемонстрировали гостям навыки профессиональной подготовки. Открывая встречу, министр внутренних дел по КБР Василий Павлов обозначил основные итоги работы ведомства. Особое внимание он обратил на раскрытие преступлений с использованием IT-технологий. Сергей Бачурин отметил необходимость усиления профилактики и заострил внимание на мерах по защите бюджетных средств, которые выделяются на реализацию нацпроектов. Казбек Коков выразил благодарность Сергею Бачурину за внимание к работе территориальных органов МВД России по КБР. Глава КБР акцентировал на необходимости эффективного сотрудничества правоохранительных и исполнительных органов власти, как на республиканском, так и на муниципальном уровнях в вопросах профилактики мошеннических преступлений с использованием IT-технологий. В завершение Сергей Бачурин вручил ведомственные награды лучшим сотрудникам и пожелал успехов в службе.