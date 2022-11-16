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Казбек Коков и Роман Левченко обсудили развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии

Казбек Коков и Роман Левченко обсудили развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии

16.11.2022 | 19:39
Развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии стало темой рабочей встречи Главы КБР Казбека Кокова с генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко. Обсуждались вопросы реализации совместных мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения республики. В рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Северный Кавказ» отремонтировали 251 трансформаторную подстанцию и свыше 100 километров воздушных линий электропередачи, что значительно больше запланированного на этот год. На указанные цели компания направила порядка 274 миллионов рублей, превысив запланированный объем финансирования в сравнении с прошлым годом. В числе приоритетных направлений - повышение доступности сетевой инфраструктуры и технологическое присоединение новых объектов к сетям. За 9 месяцев текущего года энергетики исполнили почти 1 700 договоров технологического присоединения к сетям на 29 МВт. Компания также принимает меры по снижению энергопотерь, повышению платежной дисциплины, консолидации бесхозяйных энергообъектов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в обозначенных направлениях с целью повысить надежность электроснабжения населения и организаций республики.
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