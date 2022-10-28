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Казбек Коков и Александр Новак в Москве обсудили комплексное развитие курорта «Эльбрус»

Казбек Коков и Александр Новак в Москве обсудили комплексное развитие курорта «Эльбрус»

28.10.2022 | 22:32
Дальнейшее комплексное развитие Всесезонного туристско-рекреационного комплекса “Эльбрус” стало темой рабочей встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с российским вице-премьером Александром Новаком, а также заседания рабочей группы по развитию курорта “Эльбрус”. В нем участвовали представители федерального Минэкономразвития и компании “Кавказ.РФ”. Казбек Коков отметил, что сейчас реализуют 13 проектов, связанных с деятельностью курорта. Это в том числе строительство подвесных канатных дорог, обустройство новых горнолыжных трасс, модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территории, проектирование сервисного центра и систем искусственного снегообразования. Также запланировали восстановить легендарный “Приют одиннадцати”, где будут располагаться спасатели МЧС. Глава Кабардино-Балкарии добавил, что с января по сентябрь республику уже посетили больше миллиона туристов, 70 процентов из них побывали на курорте “Эльбрус”. Александр Новак одобрил подходы к совершенствованию деятельности этого курорта и поручил утвердить концепцию его дальнейшего развития… На заседании обсудили ход работ и по другим инвестиционным проектам. Среди них - строительство современного тепличного комплекса в Чегеме. Сейчас создают его каркас. Здесь планируют получать больше 60 тысяч тонн томатов в год, и это будет самое крупное производство закрытого грунта на Северном Кавказе. Продолжается реализация инвестпроекта по добыче вольфрама и молибдена, строительство Тырныаузского горнообогатительного комбината. Его открытие позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления. В сфере жилищного строительства реализуют сразу два масштабных проекта в Нальчике по комплексной застройке новых микрорайонов “Мей” и “Восточный”. Эти и другие проекты воплощают в жизнь в соответствии с графиком, добавил Казбек Коков… Руководитель республики поблагодарил вице-премьера за внимание к развитию Кабардино-Балкарии и поддержку в решении рабочих вопросов.   https://t.me/vestikbr
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