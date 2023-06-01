Казбек Коков держит ситуацию с паводками в КБР на личном контроле

Кабардино-Балкария по-прежнему во власти непогоды. Влияние стихии ощущают на себе жители практически всех районов. Глава республики Казбек Коков держит ситуацию на личном контроле. Информация поступает по каждому населенному пункту.
В усиленном режиме работают подразделения МЧС и других ведомств, региональные и муниципальные оперативные службы. Они круглосуточно ликвидируют последствия проливных дождей. Сегодня во второй половине дня в Нижнем Чегеме сошел селевой поток и перекрыл трассу «Второй Чегем – Эльтюбю».
Дорожники работали слаженно, использовали специальную технику. В 19:15 движение транспорта восстановили. Экстренные службы были задействованы и в Кенделене, где сошел грязевой поток. В Жанхотеко сегодня ликвидировали последствия сильного дождя с градом. Вода зашла в жилые дома. На расчистку улиц направили четыре единицы техники.
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