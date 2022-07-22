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Казбек Коков дал старт созданию регионального отделения Российского движения детей и молодёжи

Казбек Коков дал старт созданию регионального отделения Российского движения детей и молодёжи

22.07.2022 | 19:07
В минувший четверг Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи. 20 июля в Артеке официально учреждено Российское движение детей и молодёжи, Глава государства возглавил его наблюдательный совет. Глава КБР Казбек Коков обсудил сегодня вопросы создания регионального отделения нового движения с министром по делам молодежи КБР Азаматом Люевым и руководителем проекта "Школа правового воспитания "Правовая республика" Асланом Шипшевым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. "В ближайшие несколько месяцев предстоит масштабная работа по формированию кадровой, методической, инфраструктурной основы движения. По всей стране будут сформированы региональные, местные и первичные отделения. Это потребует активной и системной работы и в нашей республике", - подчеркнул Казбек Коков. Руководитель республики поручил министру активно включиться в разработку и реализацию регионального сегмента программы всероссийского движения. Общественный штаб по организации республиканского отделения возглавит Аслан Шипшев, который имеет опыт государственной, преподавательской и общественной работы с молодежью. К общественной деятельности будут привлечены активные и инициативные жители республики, желающие внести свой вклад в дело. Целевой группой нового движения станут школьники и студенты, но вместе с тем предполагается участие родительского сообщества, наставников, вожатых и воспитателей. Министерству по делам молодежи также поручено обеспечить взаимодействие с заинтересованными органами власти и общественными организациями с целью скорейшего решения поставленной задачи.  
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