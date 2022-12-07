Казбек Коков: Аварии в электросетях, которые произошли из-за обледенения проводов, необходимо устранить как можно скорее

Аварии в электросетях, которые произошли из-за обледенения проводов, необходимо устранить как можно скорее, отметили на совещании, которое Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с руководителями администраций муниципалитетов.
Восстановительные работы координирует компания “Россети Северный Кавказ”. Помогают специалисты из соседних регионов – Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
Министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии Алим Бербеков сообщил, что в Зольском районе этим утром электричество подали в социальные объекты и частично в многоэтажки в Залукокоаже, Светловодском и Каменномостском. В Баксанском районе устранили последствия аварий в Кубе и Куба-Табе, Баксаненке, Атажукино, Заюково и Исламее. Многочисленные обрывы ЛЭП устранили в Чегемском районе. Ночью электричество появилось в Чегеме, Лечинкае, Яникое, Хушто-Сырте и Нижнем Чегеме…
По данным регионального МЧС, сейчас без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов Зольского и Баксанского районов. На местах аварий работают около 40 бригад. Это больше ста человек, оснащенных спецтехникой. Чтобы восстановить подачу электричества, энергетики совместно с представителями муниципалитетов и профильных ведомств трудятся круглосуточно.
На совещании также обсудили реализацию региональных проектов. Полностью завершены три: “Успех каждого ребенка”, “Творческие люди” и “Жилье”. Еще несколько подходят к финишу.
Об исполнении местных бюджетов за 11 месяцев рассказала министр финансов Елена Лисун. По предварительным итогам, доходы по сравнению с таким же периодом 2021-го выросли на 16 процентов. Положительная динамика – во всех муниципалитетах…
С января в стране вводят систему единого налогового платежа, что потребует адаптации. Казбек Коков призвал руководителей администраций муниципалитетов уже сейчас готовиться к нововведениям.
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