Казбек Коков: 10 сентября - это не точка остановки, после которой мы ничего не будем делать, все будет продолжено

Глава КБР Казбек Коков встретился с руководителями региональных средств массовой информации и ответил на вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в регионе и 100-летия Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.Добрый день, уважаемые друзья. Рад видеть всех в здравии. Хотел бы вас поблагодарить за инициативу встретиться в преддверии Дня республики, ее столетнего юбилея. Всегда готов к общению и диалогу. Если позволите, начнем.Что для Вас как для руководителя республики значит 100-летие государственности Кабардино-Балкарии?Столетний юбилей — это дата, которая показывает пройденный путь. В первую очередь, это безопасность и развитие жителей республики. Почему я говорю о безопасности? Я имею в виду, что государство обеспечивает безопасность своих граждан. Если Кабардино-Балкария статус государственности имеет, идет под этим символом, наши граждане будут защищены. Сегодня эти вопросы, вы знаете, особо актуальны. Дальше - развитие. За сто лет мы серьезнейших результатов добились в социально-экономическом развитии. Что такое столетний путь? Это сохранение традиций и возможность не потеряться в многоцветии, которое есть сегодня во всем мире. Нам была предоставлена возможность сохранить свой язык, культуру, это четко определено в Конституции Российской Федерации, и мы идем по этому пути. Что такое государственность для нас? Это жить на своей родной земле, со своей культурой, сохраняя идентичность, но при этом быть частью многонациональной семьи Российского государства.«Заман»: Оглядываясь назад что Вы можете сказать о роли руководителей, в разное время возглавлявших республику.Я могу одно сказать: ни одному руководителю в столетней истории Кабардино-Балкарской Республики не досталось легкое время. Если начинать со становления, с Бетала Калмыкова, - ему приходилось принимать очень сложные решения, отстаивать свои позиции, добиваться определения автономии для сохранения идентичности народа, для развития республики. Конечно же, он свою лепту внес, и люди, которые с ним рядом шли. Непростые времена застал и Тимбора Кубатиевич Мальбахов. Если вы помните, после депортации балкарского народа в истории Кабардино-Балкарии трагические события были. Он молодым руководителем только возглавил республику, на него свалились все тяготы, связанные с возвращением балкарского народа на родные земли. Это было обусловлено экономическими вопросами, политическими вопросами. Я считаю, что он с той задачей справился сполна и дальше - этапы развития Кабардино-Балкарской Республики. Много достижений было в период правления Мальбахова Тимборы Кубатиевича. Евгений Александрович Елисеев также не в легкое время управлял. Вы все помните, это в преддверии развала Союза, перестройка, - тяжелейшие времена. Но без катаклизмов, без потрясений он сумел передать власть следующему. Период Валерия Мухамедовича тоже был сложный. Развал государства, до неимоверных размеров развилась тогда псевдодемократия, пришлось принимать решения, по какому пути идти. Но тогда тоже сумели сделать так, чтобы продолжить вектор, который был принят нашими предками полтысячи лет назад: идти в составе Российского государства, не допустить столкновений. Наверное, тоже не секрет, что в других регионах и национальные конфликты, и разрушения государственного строя происходили. Но в тот период Валерий Мухамедович со своей командой в лице Черкесова Георгия Маштаевича, Чеченова Хусена Джабраиловича на определенных этапах сумели удержать и пройти сложный период без потрясений. Еще раз говорю, главное - это жизни людей. Без потерь сумели пройти этот сложный этап. Если брать период правления Арсена Башировича, я точно так же считаю, что на его период правления тоже определенные сложности легли. И помните 2005 год, молодым руководителем назначен: произошли события 13 октября, нападение на столицу Кабардино-Балкарской Республики. Но выстояли, прошли. Правоохранительная система, все единым фронтом встали и отстояли республику. Дальше опять же вопросы экономического роста и так далее. Сложнейшие периоды экономических кризисов проходили. Проходили, не допустив срывов заработной платы, это всегда было сложно. Но время было очень тяжелое, вы помните, это период с 2005-го фактически до 2013. Это разгул мирового терроризма, влияния на Северный Кавказ, вокруг также происходили военные действия. Следующим руководителем был Юрий Александрович Коков. Наверное, буду объективен: люди боялись на улицу выходить, боялись террористов, боялись нападений, боялись вообще жить, так скажем. Но сумели переломить ситуацию, прошли и этот этап. Я считаю, каждый из руководителей в свое время внес огромнейший вклад. И мы сегодня имеем право говорить, что не было больших потрясений в республике, связанных именно с действиями руководства республики. Всегда сдерживали ситуацию и шли дальше. Конечно, мудрость народа - никто и не спорит. Но, вместе с тем, нельзя принижать роль руководителей в эти периоды. Вот так считаю.Прошедшее 100-летие было наполнено эпохальными событиями, которые дали жизнь нашей республике. Но история, как известно, повторяется. Значит ли это, что мы завершили определенный этап и начинается новый виток развития Кабардино-Балкарии?Мы, действительно, многого добились. Но сегодня с развитием технологий мир быстро меняется, новые вызовы в экономике. Нам надо двигаться опережающими темпами. Развитие информационных технологий требует от нас другой подготовки, совершенно других навыков, чтобы встроится в ту экономическую линию, которая развивается во всем мире, в стране в целом. Нам надо серьезные шаги в развитии экономики делать. Мы будем к этому прилагать все усилия. Поэтому абсолютно однозначно, что это новый этап развития.: Вам выпала эта миссия – быть на рубеже 100-летия. С чем подошли к юбилею в глобальном смысле?Мы подошли к этой дате со всеми теми достижениями, которые сделали наши люди, наши старшие своим трудом, своей мудростью: сохранили нам прекрасную республику. Сейчас - это период реализации национальных проектов. Наша цель к столетнему юбилею прийти не только с новыми социальными объектами, новыми проектами инфраструктуры такими, как дороги, новые проекты в системе жилищно-коммунального хозяйства, но и с результатами в финансовой, бюджетно-финансовой составляющей. Не секрет, что, к сожалению, буквально в 2018 году, и этому есть объективные причины, государственный долг очень высокий был. Собственные доходы оставляли желать лучшего, так мягко скажу. Долги были намного выше, чем собственные доходы. Нам необходимо было исправить эту ситуацию, чтобы говорить о развитии, чтобы говорить о доходах населения. И мы сегодня, в 2022 году, имеем совершенно другой бюджет. Эти цифры в два раза выше, чем в 2018-м году. Мы планируем, что 2022 год закончим с доходами бюджета порядка 62-63 миллиардов рублей. Планируем собственные доходы повысить до 14 миллиардов рублей. Это дает нам финансовую обеспеченность. Это исполнение обязательств по льготному обеспечению лекарствами больных. Да, мы его не достигли до конца, но мы увеличили сумму со 180 до 600 миллионов рублей, и это только по республиканской программе. Да, нам необходимо решить вопросы с оплатой труда. Мы только вышли к тому, что можем двигаться с опережающими темпами, с повышением зарплаты на 10% сейчас и далее к концу года для учителей, педагогов. Мы и дошкольным учреждениям хотим повысить заработную плату. Это все дает нам возможность улучшить жизнь людей, повысить собственные доходы республики. Сегодня мы можем говорить, что ситуация с развитием экономики в бюджетно-финансовой сфере улучшается. Мы эти средства можем направлять на решение социальных вопросов. Это как основная задача. Вторая составляющая - прорывов в экономике не сможем сделать сразу: открыть завтра новые предприятия, тысячу рабочих мест создать. Но мы развиваем инфраструктуру, которая позволит изменить ситуацию в экономике, и абсолютно уверен, что у нас это получается. Это и транспортная инфраструктура, и создание благоприятных условий для развития экономики через механизмы, которые есть на федеральном уровне, на региональном уровне. Появилась возможность предоставлять льготы для того, чтобы люди могли развиваться, самореализовываться. Основной задачей было создать инструменты, которые позволят развивать экономику. На наш взгляд, нам это удается. Поэтапно, сложно идем, но нам это удается. Мы результаты видим через экономический рост, через повышение собственных доходов, которые получает бюджет республики.: Чем запомнились Вам прошедшие три года, которые Вы возглавляете республику? Что было самым сложным? Самым интересным?Интересным? Все интересно. Самым сложным считаю период распространения коронавирусной инфекции. Действительно, была неизвестность: а что завтра? А что будет с людьми? Мы собирались утром: какие решения принимать? как защищаться? этого мы не знали. Понимали, что, многие люди в Кабардино-Балкарии получали доход суточный, утром он шел на работу, вечером получал оплату за день, который отработал. Тогда в связи с ограничениями фактически все находились дома, и мы понимали, что люди остались без средств на проживание. Но самое главное - как спасти людей, как сохранить жизни. Один из сложнейших периодов это был, но с учетом федеральной поддержки, героического труда наших врачей нам удалось пройти его. Прошли. И с экономикой постарались выдержать. Остальные все моменты - они жизненные для любого руководителя, который возглавляет республику. Важным в тот период считаю то, что удалось сохранить больше жизней, спасти больше людей.: Как удалось, несмотря на сложные условия (ковид, санкции), не допустить спада экономики, обеспечить положительную динамику развития?Первое - стабилизация общественно-политической жизни республики. Вообще, в Российской Федерации живет уникальный народ, который обладает таким свойством: в трудной ситуации для страны, для государства, народ сплачивается вокруг власти, что мы и наблюдаем сегодня. Все инициативы Президента поддерживает народ, который сплотился вокруг руководства страны с пониманием того, что идут угрозы нашей традиционной жизни, нашим традиционным ценностям. В Кабардино-Балкарии трудолюбивый народ, предприимчивый, всегда работал, всегда занимался своим делом. Но были и механизмы поддержки: в период ковида и в период введения санкций правительство страны, республики минимизировали риски экономической стагнации. Все меры были точечные, адекватные, в полном объеме, и они позволили не свалиться вниз. Второе – это национальные проекты. Только в строительной отрасли огромные средства направляются в республику - 12,5 миллиарда только в 2022 году. Это рабочие места, это зарплата, это налоги, отчисления. Национальные проекты - серьезный двигатель экономики. Добавлю, что у нас, к счастью или сожалению, структура экономики не сформирована из крупных производителей. В условиях санкций, экономических кризисов это позволяет быстро переориентироваться и выпускать тот продукт, который востребован на рынке. В Кабардино-Балкарии это продукты и услуги в сфере сельского хозяйства, туризма. На эту тему можно много рассуждать. Говорят, что это большой недостаток, что у нас нет крупных предприятий. Но сегодня во всем мире с развитием технологии никто не строит крупных предприятий, потому что невыгодно. Более экономически выгодной считается сфера услуг и информационных технологий. Вот здесь нам надо серьезнее развиваться. Что касается сельского хозяйства – есть куда расти. По туризму и использованию природно-климатических наших условий тоже неимоверный потенциал, который мы сегодня не используем, будем откровенны, и на 50 процентов. Здесь надо активнее работать в части развития инфраструктуры для туристов.Ситуация в экономике страны и регионов из-за санкций непростая. Что с инвестициями и инвестиционными проектами, с перспективами инвестиционной деятельности?Все те крупные проекты, которые мы изначально планировали, реализуются. Это Тырныаузский вольфрам-молибденовый комбинат. В планах к концу 2023 года возобновить добычу, сейчас строят инфраструктуру. Проект утвержден на федеральном уровне, это порядка 45 миллиардов рублей. По сельскому хозяйству - создание тепличного комплекса в Чегемском районе. Уже идет сборка каркаса, с инвестором в постоянном контакте. Каких-либо угроз срывов не видим. Реализуется. Проекты, связанные с развитием горнолыжного кластера в Приэльбрусье. Техника на площадке работает, финансирование подтверждено российским бюджетом. Идем по плану, каких-либо рисков не видим. Да, были вопросы, связанные с поставками подъемных механизмов, но выстроили другие логистические цепочки. Кавказ.РФ - основной инвестор. Реализуются и малые проекты по развитию интенсивного садоводства, многолетних насаждений, ягодников. Более сложная ситуация – по созданию айти-кластера, строительству бизнес-центра, обучающего центра по данному направлению. Здесь немного сложно, потому что ребята попали в санкционные дела. Будем искать внутрироссийские источники финансирования. Мы видим и другие возможности. Занимаемся возобновлением добычи гипса и производства гипсовых смесей. «Каббалкгипс» давно стоит, но, к нашему счастью, его не разворовали, он сохранен. Есть инвесторы, в течение года будут обозначены конкретные даты начала производства.За это время мы стали свидетелями прогрессивных преобразований в самых разных сферах. Благодаря чему это стало возможным?Однозначно, это национальные проекты. Это инициатива Президента. Они нам дали возможность по всем направлениям сегодня изменять ситуацию. Культура, здравоохранение, образование, дорожная сеть - мы максимально участвуем во всех проектах и программах.: Вы часто говорите о необходимости комплексного подхода во всем. Можете на примере пояснить?Если говорим о комплексном развитии определенной территории, связанной с застройкой или со строительством социального объекта, стараемся и дорогу подводить, и благоустроить сквер рядом. Чтобы люди в школу шли по хорошему тротуару с освещением нормальным. Если вышли из школы, чтобы могли посетить спортивный объект. Это, так скажем, малые формы комплексных решений. А если брать масштабнее (я часто это слово употребляю) - инфраструктура. Мы должны были сделать четыре полосы по федеральной трассе. И это сегодня реализуется, фактически на завершающем этапе. Должны были создать условия доступности курортных дестинаций. Если бы в Нальчике не реконструировали крупные проспекты, улицы, говорить о том, что к нам приедет турист, - ну, неправда. Какой бы у тебя там отель не был, какие бы природно-климатические условия хорошие республика бы не имела, турист из Москвы, где все условия созданы, в Нальчик, где нет тротуара или зоны для прогулки, не приедет. Поэтому мы стараемся создать условия, чтобы к нам приезжали гости. Но в первую очередь наши жители пользуются этим, для них делается. В моем понимании это и есть комплексное решение вопроса.Вы огромное внимание уделяете сфере образования. Здесь тоже комплексный подход?Абсолютно однозначно, именно комплексный подход - чтобы поднять уровень образования. Благодаря нацпроектам появилась возможность идти от начала до конца по всем уровням, которые есть в системе образования. Мы ясельные блоки сегодня построили, порядка 50 с лишним объектов, детские сады новые, - это позволило по-другому заниматься с детьми. У нас в отдаленных селах фактически и не было же детских садов. Будем заниматься и ремонтом дошкольных учреждений, которые не попали в те или иные программы. Второе – это среднее образование, школы: 60 объектов ремонтируем, 10 школ строим, 6 построили, 8 – со следующего года. До 2024 года это 24 школы. Фактически, от общего количества наших школ почти 10 процентов – это новые школы. А если сюда добавить план капитального ремонта, то до 2025 года 50 процентов школ будут либо новыми, либо капитально отремонтированными. Дети наши будут учится в достойных условиях. К сожалению, три года назад у нас порядка 20 тысяч детей, в 2018 году это составляло почти 20 процентов учащихся, ходили в школы, которые не соответствовали элементарным требованиям. В этом году у нас в школу пойдут 120 тысяч учащихся. Это на 21 тысячу больше, чем в 2018 году. Поэтому все новые школы и все школы, которые мы ремонтируем, востребованы. У нас, к счастью, идет рост рождаемости. Следующее звено - допобразование - немаловажно в части самореализации детей. Это и академия детского творчества «Солнечный город», и «Антарес», и «Точки роста». Эту инфраструктуру будем и дальше развивать. Это все возможности для самореализации детей. Также в профессиональном образовании - участвуем в программах, которые позволяют создавать новые учебные классы, мастерские, где ребята могут получать навыки по техническим специальностям. Я считаю, что будущим Кабардино-Балкарии является образованная молодежь. Мы должны все усилия приложить, чтобы здесь мы ни в коем разе не отстали. Будем идти по плану: инфраструктура, оплата труда учителей. Все это комплекс. Но там есть другая составляющая: педагогический состав не молодеет, поэтому разрабатываем различные программы грантовой поддержки молодых учителей, чтобы стимулировать молодежь учиться на педагогов. Кроме этого, на региональном уровне разрабатываем систему поддержки молодых учителей, которые идут работать в село. Здесь комплексный подход. Скажу честно: хочется все быстро, но не получается. Это обман, если кто-то будет говорить, что за два года достигнет великих результатов. Нет. Но системный подход в течение пяти лет даст свои результаты, это будет наглядно. Ну и результаты ЕГЭ. Да, они определяют уровень образования, но мы другого хотим достичь - больше участников олимпиад, больше победителей олимпиад, как региональных, так и российского масштаба. Этот результат более объективный.Вы всегда в своих выступлениях делаете особый акцент на единстве и межнациональном согласии. На днях этот вопрос поднимался на встрече Президента Путина с Руководителем ФАДН Игорем Бариновым, говорилось о вызовах и противостоянии им. Какие вы видите вызовы в этой сфере связи с ситуацией, проведением СВО и как думаете укреплять государственную политику в области межнациональных отношений и, наверное, молодежную политику, так как это близко?Первая ценность — это жизни людей. Вторая, а это и однозначное мнение Президента, - это многонациональный народ Российского государства. Для Кабардино-Балкарии это основа основ. Единство дало возможность построить прекрасную республику, создать условия для процветания будущих поколений. Для меня высшей ценностью является мир и согласие между народами Кабардино-Балкарской Республики. Именно многонациональный народ России встал в поддержку своего лидера и его позиции против фашизма, нацизма. Именно фашизм, нацизм в самом худшем его проявлении транслируется сегодня с запада на нашу территорию. Это была угроза для нас для всех. И Президент принял однозначное и правильное решение, как он это делает всегда, - противопоставить, поставить заслон, чтобы нас не втянули в эту грязь. Своим трудом, исполнением своих непосредственных обязанностей на местах мы можем поддерживать нашего Президента и противостоять той идеологии, которая нам точно не присуща. Мы должны укреплять наше братство, больше работать, больше трудиться. А наша армия выполнит свой долг, выполнит все поставленные цели и защитит нас от всех этих вызовов.Республика, особенно столица, активно готовилась к столетию (и сейчас отдельные работы еще продолжаются). Все ли удалось, как планировалось? Как будем праздновать?Вы знаете, начну от обратного - празднования. Мы уже много лет, с учетом того, что произошли трагические события тогда в Беслане, празднование 1 сентября переносим на первые выходные этого месяца. В этом году это 10 сентября. Мы планируем проведение торжественных собраний, концертных программ, выставок достижений народного хозяйства, подворий национальных, районных подворий. Планируем, что три братские республики – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея - проведут (мы договорились, все знают об этом) совместное мероприятие в Москве в Большом Кремлевском дворце. Концертную программу общую проведем с приглашением гостей, в столице покажем свою культуру. Комплекс мероприятий и сегодня идет по республике и на районном уровне. В Нальчике будет много мероприятий. Кроме этого, ряд проектов, которые мы планировали к столетию, тоже будем открывать, презентовать жителям. И если уж говорить, что планировали и чего достигли, отмечу, что мы планировали намного меньше. Для понимания, для объективности - на празднование столетия было выделено 250 миллионов рублей. Эти деньги мы имели право направлять только на ремонты учреждений культуры, поддержку творческих коллективов, проведение различных мероприятий. В течение трех лет эти средства были распределены по районам, по организациям. Остальное - это собственные средства и средства национальных проектов. Мы сделали намного больше, чем планировали. Не планировали, например, 4 проспекта капитально реконструировать. Это все пришло в ходе мероприятий, дополнительно реализовали. Мы не думали, что 9 скверов будем делать, потому что у нас столько средств не было, мы не знали, что 50 дворовых территорий дополнительно будем в Нальчике ремонтировать. Это все дополнительные средства, которые мы изыскали и внутри своего бюджета, и через программы получили. Все идет по плану. Однозначно, 10 сентября - это не точка остановки, после которой мы ничего не будем делать, все будет продолжено. Еще много проектов предстоит реализовать и в городе Нальчике и по всей республике. А так, все, что мы планировали завершить к 10 сентября, к празднованию, - все получается.Ваш «Муниципальный час» стал своего рода еженедельным экзаменом для глав муниципальных администраций. Ответственность муниципалитетов перед гражданами явно усилена. Каким должен быть современный глава администрации муниципалитета, по Вашему мнению?Первое и самое главное - это умение общаться с людьми. Он ближе всех. Руководитель муниципалитета, какого бы он уровня не был, начиная от сельского заканчивая районным или городским поселением, или городским округом. Умение общаться с людьми, умение слышать их. Второе - быть хозяйственником. На местах надо хозяйствовать, реализовывать больше проектов, которые послужат повышению качества жизни людей. Начиная от элементарной уборки улиц, предоставления коммунальных услуг, управления хозяйством муниципальным. Должен людей любить и уметь управлять хозяйством, и требования очень высокие к ним предъявляю. Качество всегда оставляет желать лучшего. Имеется в виду качество управления, поэтому и им есть, куда стремиться, и нам. Очень большой акцент и упор мы делаем на глав районов, много вопросов за ними - они ближе всех к людям. В ежедневном режиме они находятся на территории, ходят по земле ногами, как принято сегодня говорить. Но мы тоже стараемся всегда смотреть на то, что они делают, поэтому ответственность высокая на них лежит. А «Муниципальный час» - это возможность еще раз проанализировать, что сделано, что не сделано, какие риски есть, на что надо внимание обратить. Не всегда полномочия глав подкреплены финансами, не всегда это получается, поэтому им зачастую необходима оперативная поддержка исполнительных органов власти республики. Площадка «Муниципального часа» позволяет нам выносить проблемные вопросы для оперативного решения в еженедельном формате с участием Председателя Правительства КБР, профильных министров. Кроме того, нет сложности набрать мой сотовый номер и сказать о проблеме.Прием граждан также постоянный пункт в рабочем расписании, и мы это видим по Вашим публикациям. Нередко люди обращаются с вопросами о благоустройстве, ремонте улицы, водоснабжении. Не значит ли это, что Вам приходится управлять в ручном режиме?Приходится. Но не считаю, что это плохо. В управлении регионом, ну мы же все с вами живые люди, мы объективно должны говорить: достичь идеала очень сложно. Всегда будет проблема, всегда будет возникать какой-то вопрос, который необходимо подтолкнуть, где-то кто-то не уследил, кто-то не увидел, поэтому «ручной режим», как его называют, я считаю, должен присутствовать. Если руководитель региона будет оторван от этого всего, не будет понимать, что происходит, - это неправильно. Прием граждан - это не только помощь конкретному человеку, которому нужна помощь в трудной жизненной ситуации (у кого-то ребенок заболел, кто-то с операцией срочной попадает). Кроме этого спрашиваешь: «Ты откуда?», «С какого села?», «А как в селе дела?», «А чего там не хватает?», «А что там говорят?». Ты четко слышишь политику, что там происходит на территории. 5-10 человек принял с разных сел - что-то там улавливаешь. Замечание делаешь, решаешь вопросы. Прием граждан – обязательная составляющая, его надо проводить. Количество обращений снизилось. Это объективная информация, потому что через сайт на электронную почту, в приемные наши общественные обращения идут, все рассматриваем. Это связано с системной работой по поддержке незащищенных слоев населения, которая ведется на федеральном уровне. Люди стали обращаться меньше с системными проблемами. Больше это обращения людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию со здоровьем, либо с трагическими событиями.Каковы главные итоги?Об итогах еще рановато говорить. Основных целей добились, но мы не решили вопрос с серьезным увеличением оплаты труда. Раз. Это то, что касается доходов населения, я говорю про системные вещи. Второе - это предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства. Вода - самая большая проблема, которую вижу после доходов населения. Мы начинаем работы по основным крупным водоводам. Хотим довести до каждого населенного пункта неиссякаемый источник воды. То есть, с горных территорий перенаправить воду на предгорный и равнинные участки, в сельские территории, городские территории Кабардино-Балкарской Республики. Непростая задача, но мы ее должны решить. Потому что сегодня, к сожалению, это с экологической ситуацией связано, - из источников, которые мы используем для водообеспечения, это и скважины, - вода уходит вниз. Не всегда это эффективно, это энергозатратно, поэтому мы должны серьезнейшим образом решить вопрос о неиссякаемом источнике воды на предгорной, горной и равнинных территориях. Этим мы занимаемся, и нам это под силу. До 2025 года мы это все доведем. Параллельно мы меняем внутренние сети, будем системно закольцовывать водоснабжение. Над реализацией этого работаем. Это такие две вещи - самые серьезные, которые предстоит решить: доходы населения и качество предоставляемых услуг ЖКХ. Кроме этого, здравоохранение, модернизация первичного звена, предоставление качества медицинских услуг, там результаты уже есть. Да, жалобы есть на здравоохранение, образование, но это не системные вещи. Если сбои какие-то происходят, они регулируются, где-то есть объективные причины, по которым данную ситуацию решить не можем, но и они будут решаться. Там легче, там есть понимание, там система наработана. А вот здесь, по оплате труда, по коммунальным услугам - здесь надо нам серьезно работать. Все остальное, что касается экономики, строительства новых предприятий, это я вижу через решение инфраструктурных проектов и создание условий для развития бизнеса. То есть, льготных, доступных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Вот это основные задачи, которые нам предстоит решить. И, конечно же это работа с молодежью. Я, кстати, тогда не до конца ответил на вопрос. В части воспитания будем усиливать работу: реализовывать проекты, оказывать грантовую поддержку нашей молодежи. У нас прекрасная молодежь, воспитанная, достойная, и до сегодняшнего дня делалось многое по работе с молодежью. Не понаслышке это знаю. Созданное министерство, думаю, только усилит эту работу. Такие итоги. Самое главное - это общественно-политическая стабильность, что позволит нам реализовать все проекты, которые наметили. В Кабардино-Балкарии есть гражданское общество, есть гражданская позиция. Мы это видим и по поддержке органов власти, и по поддержке Президента Российской Федерации. Эти общественные институты работают. Откровенно говорю: благодарен им за всестороннюю поддержку.: Через 10 дней мы отпразднуем юбилей. Каким вы видите будущее Кабардино-Балкарии?Это люди, живущие в Кабардино-Балкарии, - обеспеченные, в достатке, у которых есть возможность зарабатывать на жизнь. Это единая, процветающая республика с очень продвинутой молодежью, которая сможет сориентироваться в новых условиях. Это традиционные ценности и по национальной, и по религиозной принадлежности. В завершение пресс-конференции Казбек Коков поблагодарил участников встречи за интересную беседу и объективность в освещении актуальных тем.