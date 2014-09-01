Казбек КБР принял участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы»





Казбек Коков сегодня участвовал в расширенном заседании комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы». Оно состоялось в рамках программы 24-го Петербургского международного экономического форума. Обсуждены вопросы повышения финансовой устойчивости и самостоятельности региональных бюджетов, сокращения долговой нагрузки и инвестирования. Субъекты представили ряд предложений по развитию здравоохранения, транспорта, соцобеспечения и инфраструктуры. В недавнем Послании главы КБР к парламенту было озвучено, что доходы республиканской казны по итогам прошлого года впервые превысили 50 миллиардов рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Несмотря на все сложности, в 2020-м внутренний госдолг снизили на 720 миллионов рублей. Также ликвидирована зависимость бюджета от коммерческих кредитов.