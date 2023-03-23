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Кавказ.РФ обустроит 12 экомаршрутов в районе курортов «Эльбрус» и «Ведучи»

Кавказ.РФ обустроит 12 экомаршрутов в районе курортов «Эльбрус» и «Ведучи»

23.03.2023 | 13:09
Обустройство экомаршрутов начнется этим летом. Планируется, что это будут одни из самых живописных троп на Северном Кавказе разного уровня сложности, интересные как широкому кругу гостей, так и приверженцам спорта и активных видов туризма. Общая протяженность маршрутов – более 60 километров. На курорте «Эльбрус» и на прилегающей территории совместно с национальным парком «Приэльбрусье» планируется оборудовать наиболее популярные шесть экомаршрутов протяженностью 30 км. Один из них – «Восхождение на гору» Эльбрус, это традиционный маршрут для восходителей с юга, который доступен только в организованных группах и в сопровождении профессионального гида. Планируется обустроить тропу к Эльбрусскому озеру, которое находится под ледником Малый Азау, маршрут к водопаду «Девичьи косы» в верховьях Баксанского ущелья. Также будут оборудованы тропа к озеру Донгузорун под ледником Семерка и популярные маршруты Азау – Чегет – Поляна Нарзанов – Тегенекли, проходящие по смешанному лесу и берегу реки Баксан. Восьмикилометровую тропу на урочище Умичу все желающие смогут преодолеть как пешком, так и на велосипедах. Более опытных походников привлечет живописный маршрут восхождения на высшую точку хребта Данедук – гору Кистенкорт, откуда с высоты 3524 метров над уровнем моря отрываются виды на Главный Кавказский хребет и высочайшую точку Чечни – гору Тебулосмта. Это будет самый продолжительный экомаршрут с перепадом высот до 700 метров. На сегодняшний день идет разработка проекта по созданию троп. Он включает эскизные решения и технические характеристики. Завершить работы планируется в мае, после чего начнется обустройство экомаршрутов.   https://t.me/vestikbr  
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