home
Главная
>
Новости
>
Карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, работают в обычном режиме

Карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, работают в обычном режиме

07.03.2022 | 11:01
Новостные телеграм-каналы сообщают о том, что Visa работает над прекращением транзакций на территории России, Mastercard приостанавливает операции в России, сообщает телеграм-канал война с фейками. На самом деле платежные системы не могут блокировать транзакции на территории России, поскольку не они их осуществляют. ЦБ РФ официально заявил: все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них никак повлиять не могут. Все счета клиентов, привязанные к карточкам – в полной сохранности. Единственное, что будет недоступно – это трансграничные операции. В Национальной системе платежных карт сообщили, что для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных