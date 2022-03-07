Карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, работают в обычном режиме

Новостные телеграм-каналы сообщают о том, что Visa работает над прекращением транзакций на территории России, Mastercard приостанавливает операции в России, сообщает телеграм-канал война с фейками. На самом деле платежные системы не могут блокировать транзакции на территории России, поскольку не они их осуществляют. ЦБ РФ официально заявил: все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них никак повлиять не могут. Все счета клиентов, привязанные к карточкам – в полной сохранности. Единственное, что будет недоступно – это трансграничные операции. В Национальной системе платежных карт сообщили, что для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.