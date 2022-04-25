Карту «Тройка» принимают на всех автобусных маршрутах Нальчика. Единая билетная система «СберТройки» объединила городские пассажирские рейсы. Стоимость проезда с ее использованием – 13 рублей, то есть на два рубля дешевле, чем при оплате наличными. Специально для нашего региона разработали дизайн транспортной карты. Приобрести ее можно в пунктах приема платежей Единого информационно-расчетного центра на Кулиева, 2Б и Ашурова, 16, а также у водителей автобусов. Сейчас команда «СберТройки» и администрация Нальчика работают над тем, чтобы запустить продажу абонементов и ввести беспересадочные тарифы.