Картины под открытым небом художницы из Москвы Марии Загорской





Насладиться природой и искусством… В Нальчике в Атажукинском саду демонстрирует свои произведения художник Мария Загорская. И здесь же она пишет картины.

Ее выставки – не редкость в нашей стране и за рубежом. Часть работ представлена возле Курортного озера. Член Союза художников России не так давно переехала в Нальчик из Москвы. Говорит, что именно на Кавказе у нее появляется особое вдохновение. Кабардино-Балкария стала важной частью ее творчества. Она изучает красоту этого края и отражает ее на полотнах. Побывала в Долинске и Аушигере, в Верхней Балкарии и Джилы-Су.

«Я люблю импрессионистов, люблю пятнами рисовать, люблю солнечные цветные работы. В основном, горы и Абхазия, Долинск рисую очень часто. У меня фамилия «Загорская», то есть я должна быть за горами, и я оказалась здесь вот», — говорит Мария.

В детстве Мария Загорская перенесла сложную болезнь, но это только закалило характер. Больше десяти лет занималась конным спортом, выступала в составе сборной России на Паралимпийских играх в Пекине, где стала бронзовым призером. Сегодня не только сама пишет картины, но и учит рисовать детей с ограниченными возможностями здоровья.