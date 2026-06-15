Картинг для муниципальных служащих: в Баксанском районе провели соревнования

В Баксанском районе провели соревнования по картингу среди муниципальных служащих. Встреча объединила представителей администрации, работников сельских поселений, семьи участников СВО. Особое внимание в этот день уделили гостям: на праздник пригласили детей погибших героев специальной военной операции и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребят ждали игры, подарки и угощения.
Соревнования по картингу, посвященные Дню России, открыли государственным гимном. Этот праздник особо подчеркивает единство многонационального народа страны, обращаясь к участникам и гостям турнира подчеркнул глава администрации Баксаного района Адиб Абрегов. А такие встречи укрепляют командный дух и напоминают об общей ответственности за будущее страны.
В честь праздника перед собравшимися выступили известные артисты Кабардино-Балкарии. А перед началом соревнований участники провели патриотическую акцию – развернули государственный флаг России длиной 30 метров.
Сами соревнования объединили как профессиональных картингистов, так и начинающих. Причем участников разделили на три категории. Первыми стартовали воспитанники картинг-кружка в селении Кишпек. Следом провели женский и мужской заезды среди муниципальных служащих.
Победители получили кубки и грамоты администрации Баксанского района. Особое внимание в этот день уделили гостям: на праздник пригласили детей погибших героев специальной военной операции и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребят ждали игры, подарки и угощения.
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