Кардиологи КБР применяют новые методы диагностики и лечения

Специалисты из Кабардино-Балкарии развивают одно из передовых направлений высокотехнологичной медпомощи – делают операции на сосудах с доступом через кожу и под контролем рентген-аппаратов
С 1981 года работа кардиологического центра не останавливалась ни на минуту. Ежедневно в больницу поступает около 30 человек в день. Клиника рассчитана на госпитализацию 250 человек, которые нуждаются в оперативной помощи.
Поступают пациенты различного профиля: пациенты с нарушением ритма, пациенты с инфарктом миокарда, пациенты с декомпенсацией сердечной недостаточности, пациенты с гиперкризом, и также пациенты в плановом порядке для коррекции и медикаментозной терапии.
Кардиологи специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, инфаркты миокарда. В республиканском центре работают шесть профильных отделений, рентген хирургия, реанимация, лучевой диагностики и функциональных нагрузок. Елена Апшева, заместитель главного врача, изначально мечтала уйти в хирургию, потом поняла - когда лечишь сердце, параллельно излечиваешь душу пациента. Так и решила посвятить этой профессии всю жизнь.
Инновационные технологии не обходят стороной специалистов в Кабардино-Балкарии. Ислам Борукаев почти 15 лет работает по одному из самых передовых направлений - рентгено-эндоваскулярной хирургии. Такое вмешательство длится около часа. Проводят его под местным наркозом через небольшие проколы. С помощью этого метода получается убрать бляшки и тромбы в сосудах, справиться с проявлениями ишемической болезни сердца. Пациент восстанавливается за считанные дни.
В Кардиодиспансере республики такого рода операции проводят больше 10 лет. Сделали их уже свыше 10 тысяч. За все это время хирурги накопили богатый опыт и собрали обширный аналитический материал. Эксперты отмечают, что эндоваскулярная хирургия постоянно совершенствуется, все так же помогая тяжелым пациентам вернуться к полноценной жизни.
Санитары, медсестры, врачи - команда, которая каждый день чувствует благодарность пациентов, сердца которых находятся в руках специалистов круглые сутки, и бьются благодаря их труду.
https://t.me/vestikbr