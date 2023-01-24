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Кардиологи и онкологи Кабардино-Балкарии провели совместную операцию по удалению гемангиомы

Кардиологи и онкологи Кабардино-Балкарии провели совместную операцию по удалению гемангиомы

24.01.2023 | 16:03
На операционном столе – пациент в сознании. Говорит и даже шутит. При том что сама процедура – довольно сложная. Мужчине – 33 года, у него доброкачественная опухоль печени. Мужчина – пациент онкологического диспансера. Удалить опухоль – единственный способ помочь ему. Но прежде медики решили блокировать сосуды, которые питают новообразование, и тем самым защитить от обильной кровопотери во время основной операции. Процедуру доверили хирургам кардиодиспасера. Эмболизацию, как это звучит на языке профессионалов, здесь проводят не первый год. Когда кровоток остановят, опухоль должна уменьшиться в размерах, говорят медики. А значит добраться до корней новообразования будет легче. Опухоль в печени у пациента обнаружили еще семь лет назад. Тогда московские медики провели экстренное лечение, но возник рецидив. Врачи республиканского онкодиспансера надеются: в этот раз с болезнью удастся справиться окончательно.   https://t.me/vestikbr
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