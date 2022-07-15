Каратисты Кабардино-Балкарии завоевали две медали на прошедшей в Пензе Спартакиаде учащихся России

Копилка наград юных каратистов Кабардино-Балкарии пополнилась “золотом” и “серебром”. В Пензе состоялся финал 11-ой летней Спартакиады учащихся России.
На соревнованиях свои возможности показали больше сотни спортсменов из всех регионов страны в возрасте 14-15 лет. Честь нашей республики защищали Арнелла Губашиева, Асланбек Небежев и Али Текуев.
В своих весовых категориях, поведя по четыре боя, Асланбек завоевал серебряную медаль, а вот Арнелла золотую. Кстати, выступала она в этой возрастной категории впервые.
Добавим, что в командном зачете спортсмены из Кабардино-Балкарии заняли пятое место.
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