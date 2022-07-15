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Каратисты Кабардино-Балкарии завоевали две медали на прошедшей в Пензе Спартакиаде учащихся России

Каратисты Кабардино-Балкарии завоевали две медали на прошедшей в Пензе Спартакиаде учащихся России

15.07.2022 | 16:45
Копилка наград юных каратистов Кабардино-Балкарии пополнилась “золотом” и “серебром”. В Пензе состоялся финал 11-ой летней Спартакиады учащихся России. На соревнованиях свои возможности показали больше сотни спортсменов из всех регионов страны в возрасте 14-15 лет. Честь нашей республики защищали Арнелла Губашиева, Асланбек Небежев и Али Текуев. В своих весовых категориях, поведя по четыре боя, Асланбек завоевал серебряную медаль, а вот Арнелла золотую. Кстати, выступала она в этой возрастной категории впервые. Добавим, что в командном зачете спортсмены из Кабардино-Балкарии заняли пятое место. https://t.me/vestikbr
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