Капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову присвоено звание Героя России посмертно

Звание Героя России посмертно – присвоили капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Указ подписал президент.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на своей странице в «Телеграме» отметил: “…читая о том, как действовал капитан Тамазов в бою, понимаешь, какой сильной волей и каким исключительным мужеством обладал молодой человек.
В начале СВО его подразделение попадает в засаду, но заставляет отступить противника с большими потерями. Став командиром сводного штурмового отряда, Тамазов действует в наиболее сложных и ответственных направлениях, успешно выполняя задачи. Так было в Херсонской области, когда отряд отбросил врага с хорошо укрепленных позиций, уничтожив при этом 15 единиц бронетехники и 150 националистов.
В одном из последних боев штурмовая группа капитана Тамазова несколько часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тимур получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пять националистов. От полученных ранений скончался в госпитале…
Подвиг Героя России – это пример беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельство беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству...
Низкий поклон родителям, воспитавшим достойного сына Кабардино-Балкарской республики. Имя капитана Тимура Тамазова навсегда останется в наших сердцах, в памяти народа. Мы гордимся им, он всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя республики”, - подчеркнул Казбек Коков.
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