Капитальный ремонт в действии: в Урухе обновляют первую школу

Уже меняют кровлю и оконные блоки… В Урухе продолжается капитальный ремонт первой школы.
Первую школу в Урухе построили больше 60 лет назад. С тех пор капитальный ремонт в образовательном учреждении проводят впервые. Трехэтажное здание площадью больше 6000 квадратных метров полностью обновляют благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».
К работам приступили этой весной. Чтобы не прерывать образовательный процесс, учащихся временно перевели во вторую школу Уруха. Сейчас в здании меняют электропроводку, модернизируют инженерные коммуникации, обновляют санузлы и систему канализации, а впереди – капитальный ремонт фасада.
После модернизации учреждения учебные классы оснастят высокотехнологичным оборудованием, также завезут новую мебель. Завершить работы планируют до 1 сентября. Школа в Урухе – не единственный объект, который преобразят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026 году капитальный ремонт проведут еще в трех образовательных учреждениях Лескенского района – в Аргудане, Анзорее и Хатуее.
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